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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
7' Желтая карточкаLorenzo Gonnelli
0:1
22' ГолДиаманти Алессандро
23' Желтая карточкаДомицци Мауриццио
43' Желтая карточкаMarcello Falzerano
50' Желтая карточкаЛучи Андреа
1:1
57' ГолЧитро Никола
68' Желтая карточкаMarco Modolo
|
22'
0:1
50'
57'
1:1
68'
Состав команд
13
Marco
Modolo
28
Читро
Никола
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 28 Читро Никола Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 32 Giacomo Vrioni
- 30 Lorenzo Migliorelli
- 1 Davide Facchin
- 11 Harvey St Clair
Ливорно 4-4-2
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 26 Luka Bogdan Защитник
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 15 Dennis Iapichino Защитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 8 Лучи Андреа Полузащитник
- 17 Antonio Porcino Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Нападающий
- 11 Murilo Mendes Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 20 Pasquale Maiorino Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 10 Джаннетти Никколо Нападающий
- 18 Козак Либор Нападающий
- 27 Фрик Яник Нападающий
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
Ливорно (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
- 29.03.2018 Ливорно 0:2 Монца СC
- 24.03.2018 Витербезе 1:3 Ливорно СC
- 20.03.2018 Ливорно 1:0 Сиена СC
- 17.03.2018 Про Пьяченца 3:1 Ливорно СC
- 10.03.2018 Джиана Эрминио 0:2 Ливорно СC
Венеция
Ливорно
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ливорно делает замену. Murilo уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
84'
Венеция делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
72'
Венеция делает замену. Бентивольо Симоне уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
68'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
57'
Ливорно делает замену. Лучи Андреа уходит с поля, а Davide Agazzi выходит на его замену.
57'
Ливорно делает замену. Lorenzo Gonnelli уходит с поля, а Газбарро Андреа выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Читро Никола бьет в цель!
50'
Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
28'
Венеция делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
23'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
7'
Lorenzo Gonnelli получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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