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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
1:1
Конец матча
Ливорно
0'
7' Желтая карточка
Lorenzo Gonnelli
0:1
22' Гол
Диаманти Алессандро
23' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
43' Желтая карточка
Marcello Falzerano
50' Желтая карточка
Лучи Андреа
1:1
57' Гол
Читро Никола
68' Желтая карточка
Marco Modolo
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Ливорно делает замену. Murilo уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
84'
Венеция делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
72'
Венеция делает замену. Бентивольо Симоне уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
57'
Ливорно делает замену. Лучи Андреа уходит с поля, а Davide Agazzi выходит на его замену.
57'
Ливорно делает замену. Lorenzo Gonnelli уходит с поля, а Газбарро Андреа выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Читро Никола бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
28'
Венеция делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Lorenzo Gonnelli получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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