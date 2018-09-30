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Стадион:
Беневенто
1:1
Перерыв
Фоджа
0'
1:0
7' Гол
Кода Массимо
20' Желтая карточка
Вольта Массимо
1:1
24' Гол
Крагль Оливер
45' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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