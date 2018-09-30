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Стадион: Чиро Вигорито
1:0
7' ГолКода Массимо
20' Желтая карточкаВольта Массимо
1:1
24' ГолКрагль Оливер
45' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
|
7'
1:0
20'
24'
1:1
Состав команд
15
Коста
Андреа
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 15 Коста Андреа Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 5 Антей Лука Защитник
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 2 Luca Sparandeo
- 21 Cy Goddard
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Фоджа 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 30 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 8 Marco Carraro Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 18 Галано Кристиан Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 3 Раньери Лука Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 27 Болдор Деян Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 17 Emanuele Cicerelli Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 26 Риццо Лука Нападающий
- 20 Кьяретти Лукас Нападающий
- 15 Lorenzo Cavallini
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Фоджа: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
- 30.01.2016 Фоджа 1:1 Беневенто Лега Про
- 20.09.2015 Беневенто 1:0 Фоджа Лега Про
- 31.01.2015 Фоджа 2:2 Беневенто Лега Про
- 31.01.2015 Фоджа 2:2 Беневенто Лега Про
- 21.09.2014 Беневенто 2:0 Фоджа Лега Про
- 08.01.2012 Беневенто 0:1 Фоджа Серия C1 A
- 04.09.2011 Фоджа 1:2 Беневенто Серия C1 A
- 01.05.2011 Беневенто 4:3 Фоджа Серия C1 B
- 28.11.2010 Фоджа 2:1 Беневенто Серия C1 B
- 07.06.2009 Беневенто 2:2 Фоджа Серия C1 B
- 31.05.2009 Фоджа 0:0 Беневенто Серия C1 B
- 11.04.2009 Беневенто 1:1 Фоджа Серия C1 B
- 16.11.2008 Фоджа 1:1 Беневенто Серия C1 B
Беневенто
Фоджа
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Фоджа
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
20'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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