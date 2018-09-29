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  5. Серия B
Стадион:
Лечче
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
14' Пенальти
Marco Mancosu
35' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
38' Желтая карточка
Domenico Frare
45' Желтая карточка
Паломби Симоне
78' Желтая карточка
Andrea La Mantia
1:1
81' Гол
Luca Strizzolo
82' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
73'
Читтаделла делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
70'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Антонио Марино выходит на его замену.
60'
Лечче делает замену. Фьямоцци Риккардо уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
59'
Лечче делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Табанелли Андреа выходит на его замену.
48'
Читтаделла делает замену. Luca Ghiringhelli уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Марко Манкосу из команды Лечче забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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