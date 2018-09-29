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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Виа дель Маре
1:1
Конец матча
1:0
14' ПенальтиMarco Mancosu
35' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
38' Желтая карточкаDomenico Frare
45' Желтая карточкаПаломби Симоне
78' Желтая карточкаAndrea La Mantia
1:1
81' ГолLuca Strizzolo
82' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
|
14'
1:0
38'
45'
78'
81'
1:1
Состав команд
31
Бово
Чезаре
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 31 Бово Чезаре Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 10 Franco Lepore Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 29 Marco Armellino
- 18 Edgaras Dubickas
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Alberto Rizzo Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 27 Gabriele Dalla Bernardina
- 11 Nicholas Siega I
- 22 Luca Maniero II
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Лечче (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
- 06.05.2018 Монополи 4:1 Лечче СC
- 29.04.2018 Лечче 1:0 Паганезе СC
- 29.04.2018 Лечче 3:2 Романезе СД
- 22.04.2018 Реццато 1:1 Лечче СД
- 15.04.2018 Лечче 2:0 Фонди СC
- 08.04.2018 Лечче 2:0 Дарфо-Боарио СД
- 08.04.2018 Реджина 0:1 Лечче СC
- 31.03.2018 Лечче 1:1 Сиракуза СC
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 13.03.2010 Лечче 1:5 Читтаделла Серия B
- 03.10.2009 Читтаделла 3:0 Лечче Серия B
- 30.03.2008 Читтаделла 1:1 Лечче Серия C1 A
- 04.11.2007 Лечче 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Лечче
Читтаделла
-
5 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 10
-
1 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Венеция
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Ливорно
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
82'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
78'
Andrea La Mantia получил желтую карточку от судьи
73'
Читтаделла делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
70'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Антонио Марино выходит на его замену.
60'
Лечче делает замену. Фьямоцци Риккардо уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
59'
Лечче делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Табанелли Андреа выходит на его замену.
48'
Читтаделла делает замену. Luca Ghiringhelli уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
38'
Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
35'
Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Марко Манкосу из команды Лечче забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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