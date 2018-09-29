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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альберто Пиччи
18' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
32' Желтая карточкаКрими Марко
0:1
40' ГолМокулу Бенжамен
44' Желтая карточкаМокулу Бенжамен
1:1
57' ГолГалабинов Андрей
2:1
85' ГолGiulio Maggiore
|
18'
32'
40'
0:1
44'
57'
1:1
85'
2:1
Состав команд
15
Крими
Марко
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 21 David Okereke Нападающий
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 29 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 20 Simone Bastoni
- 32 Adugna Bachini
- 17 Гудьонсен Свейнн
- 12 Axel Desjardins
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Карпи 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 6 Alessandro Buongiorno Защитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 3 Paolo Frascatore Защитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 17 Ван дер Хейден Деннис Нападающий
- 27 Машаш Зинедин Нападающий
- 29 Edoardo Colombo
- 21 Dario Saric
- 12 Alessandro Pasotti
- 15 Michele Vano
- 16 Alessandro Romairone
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
Карпи (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Карпи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя Серия B
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи Серия B
- 04.03.2017 Карпи 1:0 Специя Серия B
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи Серия B
- 14.02.2015 Карпи 0:0 Специя Серия B
- 22.09.2014 Специя 1:2 Карпи Серия B
- 08.02.2014 Карпи 1:1 Специя Серия B
- 07.09.2013 Специя 0:2 Карпи Серия B
Специя
Карпи
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
78 Владение мячом, % 22
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Венеция
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Ливорно
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Giulio Maggiore бьет в цель!
78'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
63'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Пишителла Джаммарио выходит на его замену.
59'
Специя делает замену. Галабинов Андрей уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
55'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
46'
Карпи делает замену. Поли Фабрицио уходит с поля, а Alessio Sabbione выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Мокулу Бенжамен получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Мокулу Бенжамен бьет в цель!
32'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
18'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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