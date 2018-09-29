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  5. Серия B
Стадион:
Специя
2:1
Конец матча
Карпи
0'
18' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
32' Желтая карточка
Крими Марко
0:1
40' Гол
Мокулу Бенжамен
44' Желтая карточка
Мокулу Бенжамен
1:1
57' Гол
Галабинов Андрей
2:1
85' Гол
Giulio Maggiore
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Luca Vignali выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Giulio Maggiore бьет в цель!
78'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
63'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Пишителла Джаммарио выходит на его замену.
59'
Специя делает замену. Галабинов Андрей уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
55'
Специя делает замену. Крими Марко уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
46'
Карпи делает замену. Поли Фабрицио уходит с поля, а Alessio Sabbione выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Мокулу Бенжамен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Мокулу Бенжамен бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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