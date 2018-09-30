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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:0
Второй тайм: 90+'
31' Желтая карточкаАрини Мариано
34' Желтая карточкаMichele Cavion
61' Желтая карточкаТрояно Микеле
83' Желтая карточкаБроско Риккардо
|
31'
34'
61'
83'
Состав команд
Ascoli Calcio 1898 FC 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 27 Валеау Лоренцо Защитник
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 12 Alessandro Bacci
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 10 Paulinho XX Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 21 Gabriel Strefezza
- 12 Giacomo Volpe
Предыдущие игры
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 3 матча: +1 =1 -1)
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
Ascoli Calcio 1898 FC
Кремонезе
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|0:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
83'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
82'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
78'
Асколи делает замену. Фраттези Давиде уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
72'
Асколи делает замену. Д'Элия Сальваторе уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Бултам Реда выходит на его замену.
61'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
56'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
31'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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