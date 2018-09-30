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  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
0:0
Второй тайм: 90+'
Кремонезе
0'
31' Желтая карточка
Арини Мариано
34' Желтая карточка
Michele Cavion
61' Желтая карточка
Трояно Микеле
83' Желтая карточка
Броско Риккардо
90'+1
Второй тайм
Желтая карточка
83'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
82'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
78'
Асколи делает замену. Фраттези Давиде уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
72'
Асколи делает замену. Д'Элия Сальваторе уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
68'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Бултам Реда выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
56'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Michele Cavion получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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