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Стадион:
Кротоне
1:2
Второй тайм: 86'
Брешия
0'
9' Красная карточка
Големич Владимир
0:1
11' Пенальти
Доннарумма Альфредо
37' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
1:1
56' Гол
Будимир Анте
1:2
71' Гол
Даль'Ольо Якопо
73' Желтая карточка
Шпалек Николас
86'
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Второй тайм
77'
Кротоне делает замену. Налини Андреа уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
75'
Брешия делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
75'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Роден Маркус выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Даль'Ольо Якопо бьет в цель!
66'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
61'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Будимир Анте бьет в цель!
55'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Фараони Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Брешия забивает с точки!
9'
УДАЛЕНИЕ! - Големич Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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