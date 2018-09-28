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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Эцио Шида
9' Красная карточкаГолемич Владимир
0:1
11' ПенальтиДоннарумма Альфредо
37' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
1:1
56' ГолБудимир Анте
1:2
71' ГолДаль'Ольо Якопо
73' Желтая карточкаШпалек Николас
|
11'
0:1
56'
1:1
71'
1:2
73'
Состав команд
10
Бенали
Ахмед
17
Будимир
Анте
Кротоне 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 26 Мартелла Бруно Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 9 Налини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 32 Тремолада Лука Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 28 Franco Ferrari Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
Брешия (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Брешия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 11.03.2016 Брешия 3:0 Кротоне Серия B
- 27.10.2015 Кротоне 1:1 Брешия Серия B
- 21.03.2015 Кротоне 2:1 Брешия Серия B
- 28.10.2014 Брешия 2:1 Кротоне Серия B
- 21.02.2014 Кротоне 1:0 Брешия Серия B
- 21.09.2013 Брешия 1:2 Кротоне Серия B
- 30.12.2012 Брешия 5:0 Кротоне Серия B
- 25.08.2012 Кротоне 1:0 Брешия Серия B
- 26.05.2012 Кротоне 4:1 Брешия Серия B
- 06.01.2012 Брешия 3:0 Кротоне Серия B
- 23.01.2010 Брешия 3:0 Кротоне Серия B
- 29.08.2009 Кротоне 0:0 Брешия Серия B
Кротоне
Брешия
-
4 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 13
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Брешия
|2:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|8.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Козенца
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
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Второй тайм
77'
Кротоне делает замену. Налини Андреа уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
75'
Брешия делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
75'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Роден Маркус выходит на его замену.
73'
Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Даль'Ольо Якопо бьет в цель!
66'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
61'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Будимир Анте бьет в цель!
55'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Фараони Марко выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Мартинелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Брешия забивает с точки!
9'
УДАЛЕНИЕ! - Големич Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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