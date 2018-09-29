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Стадион:
Салернитана
1:0
Конец матча
Верона
0'
32' Желтая карточка
Santiago Colombatto
49' Желтая карточка
Кастилья Лука
1:0
68' Гол
Джаллоу Ламин
69' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
84' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90' Желтая карточка
Лариби Карим
90' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
86'
Верона делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
78'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
59'
Верона делает замену. Santiago Colombatto уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
59'
Верона делает замену. Карамоко Сиссе уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
57'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
51'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Мильорини Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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