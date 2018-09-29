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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аречи
1:0
Конец матча
32' Желтая карточкаSantiago Colombatto
49' Желтая карточкаКастилья Лука
1:0
68' ГолДжаллоу Ламин
69' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
84' Желтая карточкаХендерсон Лиам
90' Желтая карточкаЛариби Карим
90' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
|
49'
68'
1:0
69'
84'
90'
Состав команд
11
Джурич
Милан
Салернитана 5-3-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 3 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- 21 Лариби Карим Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
Верона (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
Последние игры между собой
Салернитана
Верона
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Венеция
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Ливорно
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
90'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
86'
Верона делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Паццини Джампаоло выходит на его замену.
84'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
78'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
69'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
59'
Верона делает замену. Santiago Colombatto уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
59'
Верона делает замену. Карамоко Сиссе уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
57'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
51'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Мильорини Марко выходит на его замену.
49'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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