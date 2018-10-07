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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Перистери
31' Желтая карточкаМистакидис Яннис
35' Желтая карточкаHigor Vidal
1:0
38' ГолКулурис Эфтимос
38' Желтая карточкаВеллидис Маркос
60' Желтая карточкаЦимопулос Темис
66' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
66' Желтая карточкаСкондрас Апостолос
79' Желтая карточкаНиколиас Александрос
|
31'
35'
38'
1:0
38'
60'
66'
Состав команд
15
Madson
17
Угрои
Роланд
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 17 Угрои Роланд Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
ПАС Янина 4-3-3
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 15 Какуба Алекс Защитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 8 Цимопулос Темис Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Нападающий
- 33 Higor Vidal Нападающий
- 28 Georgios Xydas Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Михаил Неофитос Вратарь
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 22 Stefanos Siontis Полузащитник
- 21 Edwin Castro Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 9 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 10 Крижман Санди Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
ПАС Янина (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 29.09.2018 Панатинаикос 2:1 ПАС Янина С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос Суперлига
- 09.09.2017 Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 11.09.2016 ПАС Янина 3:0 Атромитос Суперлига
- 24.01.2016 Атромитос 0:2 ПАС Янина Суперлига
- 23.09.2015 ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига
- 19.04.2015 Атромитос 1:1 ПАС Янина Суперлига
- 14.12.2014 ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига
- 25.01.2014 Атромитос 1:0 ПАС Янина Суперлига
- 16.09.2013 ПАС Янина 1:0 Атромитос Суперлига
- 26.05.2013 Атромитос 2:0 ПАС Янина Суперлига
- 22.05.2013 ПАС Янина 1:1 Атромитос Суперлига
- 24.02.2013 Атромитос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 28.10.2012 ПАС Янина 0:0 Атромитос Суперлига
Атромитос
ПАС Янина
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 5
-
24 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|2.
|Панатинаикос
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Атромитос
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|4.
|АЕК
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|6.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|9 - 2
|12
|7.
|Панаитоликос
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Паниониос
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Лариса
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|10.
|Ксанти
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|11.
|ПАС Янина
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|12.
|Астерас
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|13.
|Левадиакос
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|15.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|16.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|0
|6
|1 - 10
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Атромитос делает замену. Armin Mujakic уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
79'
Николиас Александрос получил желтую карточку от судьи
72'
Атромитос делает замену. Яннулис Димитрис уходит с поля, а Кивракидис Кириакос выходит на его замену.
66'
Скондрас Апостолос получил желтую карточку от судьи
66'
Кулурис Эфтимос получил желтую карточку от судьи
64'
Атромитос делает замену. Угрои Роланд уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
60'
Цимопулос Темис получил желтую карточку от судьи
59'
ПАС Янина делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
ПАС Янина делает замену. Михаил Алексиос уходит с поля, а Fabry Castro выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Веллидис Маркос получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
35'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
31'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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