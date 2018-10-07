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Стадион:
Атромитос
1:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
31' Желтая карточка
Мистакидис Яннис
35' Желтая карточка
Higor Vidal
1:0
38' Гол
Кулурис Эфтимос
38' Желтая карточка
Веллидис Маркос
60' Желтая карточка
Цимопулос Темис
66' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
66' Желтая карточка
Скондрас Апостолос
79' Желтая карточка
Николиас Александрос
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Атромитос делает замену. Armin Mujakic уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Николиас Александрос получил желтую карточку от судьи
72'
Атромитос делает замену. Яннулис Димитрис уходит с поля, а Кивракидис Кириакос выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Скондрас Апостолос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Кулурис Эфтимос получил желтую карточку от судьи
64'
Атромитос делает замену. Угрои Роланд уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Цимопулос Темис получил желтую карточку от судьи
59'
ПАС Янина делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ПАС Янина делает замену. Михаил Алексиос уходит с поля, а Fabry Castro выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Веллидис Маркос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Higor Vidal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Мистакидис Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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