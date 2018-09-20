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Стадион:
Барселона
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Барселона
89.6% (60)
Ничья:
1.5% (1)
Атлетик Б
9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
25.4% (17)
Барселона:
20.9% (14)
Барселона:
16.4% (11)
Барселона:
13.4% (9)
Барселона:
7.5% (5)
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