Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 26.09.2018 Леганес 2:1 Барселона П
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 07.05.2018 Барселона 3:1 Пласидо де Кастро СД
Атлетик Б (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 26.09.2018 Атлетик Б 0:3 Вильярреал П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 27.08.2018 Атлетик Б 2:2 Уэска П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 12.08.2018 Аугсбург 0:1 Атлетик Б ТМК
- 11.08.2018 Ганновер 96 2:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Майнц 0:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 3:2 Атлетик Б ТМК
- 22.07.2018 Баракальдо 0:5 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2018 Аморебьета 0:3 Атлетик Б ТМК
- 23.05.2018 Атлетик Б 4:0 Сантучу ТМК
- 20.05.2018 Атлетик Б 0:1 Эспаньол П
- 12.05.2018 Алавес 3:1 Атлетик Б П
- 05.05.2018 Атлетик Б 2:0 Бетис П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона Примера
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б Примера
- 11.01.2017 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 05.01.2017 Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля
- 28.08.2016 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 27.01.2016 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 20.01.2016 Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2016 Барселона 6:0 Атлетик Б Примера
- 23.08.2015 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 17.08.2015 Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
- 14.08.2015 Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
- 30.05.2015 Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля
- 08.02.2015 Атлетик Б 2:5 Барселона Примера
- 13.09.2014 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 20.04.2014 Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.12.2013 Атлетик Б 1:0 Барселона Примера
- 27.04.2013 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
- 01.12.2012 Барселона 5:1 Атлетик Б Примера
- 26.05.2012 Барселона 3:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Эйбар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Леганес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик БДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Барселона
89.6% (60)
Ничья:
1.5% (1)
Атлетик Б
9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
25.4% (17)
3:1 Барселона:
20.9% (14)
3:0 Барселона:
16.4% (11)
2:1 Барселона:
13.4% (9)
1:0 Барселона:
7.5% (5)
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