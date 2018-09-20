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Рома
 
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Лацио
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лацио

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Рома - Лацио
Рома
61.6% (45)
Ничья:
23.3% (17)
Лацио
15.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
42.5% (31)
Ничья:
21.9% (16)
Рома:
9.6% (7)
Лацио:
9.6% (7)
Рома:
6.8% (5)
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