Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лацио

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
Лацио (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 26.09.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 23.09.2018 Лацио 4:1 Дженоа СA
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 28.07.2018 Лацио 3:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 25.07.2018 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 18.07.2018 Ауронцо 0:20 Лацио ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома Серия A
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио Серия A
- 30.04.2017 Рома 1:3 Лацио Серия A
- 04.04.2017 Рома 3:2 Лацио Кубок
- 01.03.2017 Лацио 2:0 Рома Кубок
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома Серия A
- 03.04.2016 Лацио 1:4 Рома Серия A
- 08.11.2015 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 25.05.2015 Лацио 1:2 Рома Серия A
- 11.01.2015 Рома 2:2 Лацио Серия A
- 09.02.2014 Лацио 0:0 Рома Серия A
- 22.09.2013 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 26.05.2013 Рома 0:1 Лацио Кубок
- 08.04.2013 Рома 1:1 Лацио Серия A
- 11.11.2012 Лацио 3:2 Рома Серия A
- 04.03.2012 Рома 1:2 Лацио Серия A
- 16.10.2011 Лацио 2:1 Рома Серия A
- 13.03.2011 Рома 2:0 Лацио Серия A
- 19.01.2011 Рома 2:1 Лацио Кубок
- 07.11.2010 Лацио 0:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|8.
|Дженоа
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 3
|8
|10.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 16
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЛациоДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Рома - Лацио
Рома
61.6% (45)
Ничья:
23.3% (17)
Лацио
15.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
42.5% (31)
1:1 Ничья:
21.9% (16)
1:0 Рома:
9.6% (7)
1:2 Лацио:
9.6% (7)
2:0 Рома:
6.8% (5)
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