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Стадион:
Эйбар
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Севилья

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.
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:
Прогнозы на матч Эйбар - Севилья
Эйбар
11.1% (7)
Ничья:
25.4% (16)
Севилья
63.5% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
36.5% (23)
Ничья:
23.8% (15)
Севилья:
6.3% (4)
Севилья:
6.3% (4)
Эйбар:
6.3% (4)
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