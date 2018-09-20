Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Севилья

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Стадион: Ипуруа
Предыдущие игры
Эйбар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.09.2018 Эспаньол 1:0 Эйбар П
- 22.09.2018 Эйбар 1:0 Леганес П
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 06.09.2018 Тулуза 2:1 Эйбар ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Хетафе 2:0 Эйбар П
- 19.08.2018 Эйбар 1:2 Уэска П
- 11.08.2018 Хоффенхайм 1:1 Эйбар ТМК
- 04.08.2018 Уэска 2:1 Эйбар ТМК
- 03.08.2018 Осасуна 1:1 Эйбар ТМК
- 29.07.2018 Штуттгарт 2:1 Эйбар ТМК
- 28.07.2018 Хольштайн Киль 2:3 Эйбар ТМК
- 24.07.2018 Эйбар 2:1 Суонси ТМК
- 23.07.2018 Эйбар 0:2 Истанбул Башакшехир ТМК
- 20.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Эйбар ТМК
- 17.07.2018 Туделано 0:4 Эйбар ТМК
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 12.05.2018 Эйбар 1:0 Лас-Пальмас П
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 21.05.2018 Депортиво Линарес 0:6 Севилья ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья Примера
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар Примера
- 18.02.2017 Севилья 2:0 Эйбар Примера
- 17.09.2016 Эйбар 1:1 Севилья Примера
- 02.03.2016 Севилья 1:0 Эйбар Примера
- 17.10.2015 Эйбар 1:1 Севилья Примера
- 29.04.2015 Эйбар 1:3 Севилья Примера
- 14.12.2014 Севилья 0:0 Эйбар Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Эйбар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Леганес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - СевильяДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.
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Прогнозы на матч Эйбар - Севилья
Эйбар
11.1% (7)
Ничья:
25.4% (16)
Севилья
63.5% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
36.5% (23)
1:1 Ничья:
23.8% (15)
1:3 Севилья:
6.3% (4)
0:2 Севилья:
6.3% (4)
1:0 Эйбар:
6.3% (4)
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