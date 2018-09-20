Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера
- 10.05.2017 Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 02.05.2017 Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера
- 28.05.2016 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 27.02.2016 Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера
- 04.10.2015 Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера
- 22.04.2015 Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов
- 14.04.2015 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 07.02.2015 Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера
- 15.01.2015 Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 07.01.2015 Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
- 13.09.2014 Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера
- 23.08.2014 Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании
- 20.08.2014 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Суперкубок Испании
- 24.05.2014 Реал Мадрид 4:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 02.03.2014 Атлетико М 2:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Эйбар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Леганес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 25 минут.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Реал Мадрид
67.7% (42)
Ничья:
24.2% (15)
Атлетико М
8.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
48.4% (30)
1:1 Ничья:
19.4% (12)
1:0 Реал Мадрид:
8.1% (5)
2:0 Реал Мадрид:
6.5% (4)
2:2 Ничья:
3.2% (2)
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