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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 25 минут.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Реал Мадрид
67.7% (42)
Ничья:
24.2% (15)
Атлетико М
8.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
48.4% (30)
Ничья:
19.4% (12)
Реал Мадрид:
8.1% (5)
Реал Мадрид:
6.5% (4)
Ничья:
3.2% (2)
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