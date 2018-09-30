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  5. Примера
Стадион:
Уэска
0:1
Перерыв
Жирона
0'
28' Желтая карточка
Авила Эсекьель
34' Желтая карточка
Агилера Хуан
0:1
37' Пенальти
Стуани Кристиан
39' Желтая карточка
Стуани Кристиан
45' Желтая карточка
Мусто Дамиан
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Удар от ворот произведет Уэска
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Семеду Рубен из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
47'
Пулидо Хорхе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
47'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
47'
Уэска имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
45'
Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Мусто Дамиан из команды Уэска играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Удар от ворот произведет Жирона
44'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Понс Пере наказан за толчок Авила Эсекьель
43'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
43'
Стуани Кристиан возвращается на поле.
43'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Стуани Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
39'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Стуани Кристиан атаковал сзади соперника. Это Мусто Дамиан заработал своей команде штрафной
39'
Буну Яссин не дал случится голу! Авила Эсекьель должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
39'
Мусто Дамиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
38'
Уэска контролирует мяч.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
34'
Агилера Хуан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
ПЕНАЛЬТИ - Агилера Хуан из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Стуани Кристиан.
34'
Отличные скиллы показывает Стуани Кристиан, обводя своих соперников
34'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Жирона
33'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
32'
Удар от ворот произведет Жирона
32'
Гальяр Алехандро из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
32'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
31'
Уэска контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Гарсия Алеш из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
30'
Семеду Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Удар от ворот произведет Уэска
Желтая карточка
28'
Авила Эсекьель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Муньеса Марк
27'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
27'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
26'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Мирамон Хорхе наказан за толчок Муньеса Марк
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
24'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
Фол, нарушение
23'
Понс Пере наказан за толчок Авила Эсекьель
22'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Акапо Карлос получил травму и заменен. Этчейта Хавьер выходит на поле.
Травма, повреждение
21'
Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Агилера Хуан
19'
Удар от ворот произведет Уэска
19'
Соарес Дуглас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Удар от ворот произведет Жирона
Угловой
18'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Соарес Дуглас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Удар от ворот произведет Уэска
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Порту Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Уэска контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Жирона
Угловой
11'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
11'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Удар от ворот произведет Уэска
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Соарес Дуглас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Гарсия Алеш пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Мелеро Гонсало из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
7'
Уэска контролирует мяч.
6'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
4'
Жирона контролирует мяч.
3'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Жирона
2'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
2'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Стуани Кристиан наказан за толчок Мирамон Хорхе
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Жирона
Уэска
19.3% (33)
Ничья:
36.8% (63)
Жирона
43.9% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (57)
Жирона:
17.5% (30)
Жирона:
17.5% (30)
Уэска:
9.4% (16)
Уэска:
7.6% (13)
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