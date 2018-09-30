Стадион: Estadio El Alcoraz
28' Желтая карточкаАвила Эсекьель
34' Желтая карточкаАгилера Хуан
0:1
37' ПенальтиСтуани Кристиан
39' Желтая карточкаСтуани Кристиан
45' Желтая карточкаМусто Дамиан
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Семеду Рубен из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
47'
Пулидо Хорхе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
47'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
47'
Уэска имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
45'
Мусто Дамиан из команды Уэска играет слишком грубо. Понс Пере оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
Муньеса Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Понс Пере наказан за толчок Авила Эсекьель
43'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Стуани Кристиан возвращается на поле.
43'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
42'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Стуани Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Стуани Кристиан получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Стуани Кристиан атаковал сзади соперника. Это Мусто Дамиан заработал своей команде штрафной
39'
Буну Яссин не дал случится голу! Авила Эсекьель должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
39'
Мусто Дамиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает с точки!
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
34'
Агилера Хуан получил желтую карточку от судьи
34'
ПЕНАЛЬТИ - Агилера Хуан из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Стуани Кристиан.
34'
Отличные скиллы показывает Стуани Кристиан, обводя своих соперников
34'
33'
33'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Гальяр Алехандро из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
32'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
30'
Гарсия Алеш из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
30'
Семеду Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
Авила Эсекьель получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Муньеса Марк
27'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
27'
Гарсия Борха I из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
26'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Мирамон Хорхе наказан за толчок Муньеса Марк
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
23'
Понс Пере наказан за толчок Авила Эсекьель
22'
22'
Акапо Карлос получил травму и заменен. Этчейта Хавьер выходит на поле.
21'
Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Агилера Хуан
19'
19'
Соарес Дуглас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
18'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Соарес Дуглас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Порту Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
11'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
11'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Соарес Дуглас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
8'
Гарсия Алеш пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Судья сигнализирует, что Мелеро Гонсало из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
5'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
4'
Жирона контролирует мяч.
3'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
2'
1'
Стуани Кристиан наказан за толчок Мирамон Хорхе
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Жирона
Уэска
19.3% (33)
Ничья:
36.8% (63)
Жирона
43.9% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (57)
1:2 Жирона:
17.5% (30)
0:1 Жирона:
17.5% (30)
1:0 Уэска:
9.4% (16)
2:1 Уэска:
7.6% (13)
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