Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
6' Желтая карточкаН'Кулу Николя
41' Желтая карточкаРоссеттини Лука
57' Желтая карточкаРадованович Иван
61' Желтая карточкаЭйна Ола
70' Желтая карточкаРинкон Томас
71' Желтая карточкаСтепински Мариуш
0:1
88' ГолДзадза Симоне
Второй тайм
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Игрок из команды Кьево вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
Беренгер Алекс сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Дзадза Симоне изменил счет на табло!
88'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Беренгер Алекс из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
88'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
87'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Меджорини Риккардо из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Дзадза Симоне нанес удар головой, но Соррентино Стефано спокойно отбил мяч.
86'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
85'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
84'
Беренгер Алекс из команды Торино играет слишком грубо. Меджорини Риккардо оказался на газоне.
84'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
83'
Барба Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Ринкон Томас из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
83'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Кьево
82'
Дзадза Симоне из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
81'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Радованович Иван пострадал.
80'
Удар от ворот произведет Кьево
80'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
80'
Отличный пас сделал Беренгер Алекс из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Мейте Суалихо из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Сориано Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
78'
Соррентино Стефано отбил мяч на угловой после удара Дзадза Симоне из штрафной площади.
78'
Сориано Роберто из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Матч возобновлен
77'
Джаккерини Эммануэле получил травму и заменен. Хетемай Перпарим выходит на поле.
77'
Джаккерини Эммануэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Дзадза Симоне
76'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
76'
Степински Мариуш задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
75'
Эйна Ола нанес удар, мяч был парирован, но Соррентино Стефано не удержал его в руках.
75'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
75'
Сориано Роберто из команды Торино делает пас партнеру.
75'
Белотти Андреа из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Степински Мариуш из команды Кьево играет слишком грубо. Н'Кулу Николя оказался на газоне.
73'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
72'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Степински Мариуш получил желтую карточку от судьи
71'
Степински Мариуш из команды Кьево играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
70'
Ринкон Томас из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Ригони Никола заработал фол
69'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
69'
Белотти Андреа мяч отрикошетил от ворот
69'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
67'
ШАНС! Белотти Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
66'
Ринкон Томас из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
63'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
Беренгер Алекс из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Белотти Андреа пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
62'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
62'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
62'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Дзадза Симоне
62'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Эйна Ола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
60'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
60'
Лерис Мехди из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
59'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Торино поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
59'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Тактическая замена. Эдера Симоне уходит с поля и его заменяет Дзадза Симоне
58'
Моретти Эмилиано из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Ринкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Рефери не любит споров - именно за это Радованович Иван сейчас получил желтую
57'
Радованович Иван из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Беренгер Алекс заработал фол
56'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
55'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
54'
Сориано Роберто из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
54'
53'
Бирса Вальтер задерживает мяч рукой
53'
Удар от ворот произведет Кьево
52'
Мейте Суалихо не смог попасть в створ ударом издали
51'
Эйна Ола возвращается на поле.
51'
Матч возобновлен
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Эйна Ола получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Эйна Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
50'
Как он промахнулся? Лерис Мехди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
49'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
49'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Эдера Симоне
48'
48'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
48'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
47'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
49'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Бирса Вальтер наказан за толчок Иццо Армандо
48'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Джорджевич Филип получил травму и заменен. Степински Мариуш выходит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
44'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
44'
Эдера Симоне из команды Торино подал угловой слева.
43'
43'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
42'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сориано Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Россеттини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
41'
Безумный фол. Россеттини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Белотти Андреа
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно и грубо сыграл. Джорджевич Филип пострадал.
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Эйна Ола оказался на газоне.
36'
36'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
35'
Де Сильвестри Лоренцо получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
33'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
33'
Моретти Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Ригони Никола
31'
Джорджевич Филип возвращается на поле.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Джорджевич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Джорджевич Филип пострадал.
29'
29'
Эдера Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
28'
Удар от ворот произведет Кьево
28'
27'
27'
Сориано Роберто из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
26'
26'
Удар от ворот произведет Кьево
25'
Эдера Симоне нанес удар чуть мимо. Близко!
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
24'
Удар от ворот произведет Кьево
24'
Эйна Ола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сориано Роберто из команды Торино подал угловой справа.
23'
Джаккерини Эммануэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Сориано Роберто из команды Торино подал угловой справа.
23'
Мейте Суалихо мяч отрикошетил от ворот
22'
О, нет. Из многообещающей позиции Бирса Вальтер из команды Кьево наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
22'
Бирса Вальтер из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Джорджевич Филип пострадал.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Эйна Ола возвращается на поле.
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Эйна Ола получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Эйна Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Лерис Мехди из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Эйна Ола пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
17'
Кьево контролирует мяч.
16'
16'
Ригони Никола не смог попасть в створ ударом издали
16'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
16'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Ринкон Томас из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
13'
Лерис Мехди пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
13'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
12'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Лерис Мехди из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
12'
Судья свистит. Иццо Армандо атаковал сзади соперника. Это Джаккерини Эммануэле заработал своей команде штрафной
11'
11'
Радованович Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Радованович Иван из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джаккерини Эммануэле нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
8'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Сориано Роберто из команды Торино в офсайде
8'
6'
Н'Кулу Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
6'
Назначен штрафной. Пострадал Джорджевич Филип, его свалил Н'Кулу Николя.
6'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
5'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
4'
Депаоли Фабио не смог попасть в створ ударом издали
4'
Джорджевич Филип пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Иццо Армандо наказан за толчок Джорджевич Филип
3'
3'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 0:1 Торино
Кьево
12.6% (22)
Ничья:
37.4% (65)
Торино
50% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (59)
0:1 Торино:
21.8% (38)
1:2 Торино:
16.1% (28)
1:0 Кьево:
6.9% (12)
0:2 Торино:
5.2% (9)
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