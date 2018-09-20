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Интер Милан
 
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Кальяри
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кальяри

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 10 минут.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри
Интер Милан
93.2% (55)
Ничья:
5.1% (3)
Кальяри
1.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
42.4% (25)
Интер Милан:
23.7% (14)
Интер Милан:
20.3% (12)
Ничья:
5.1% (3)
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