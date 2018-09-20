Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кальяри

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
Кальяри (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.09.2018 Кальяри 0:0 Сампдория СA
- 22.09.2018 Парма 2:0 Кальяри СA
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 06.09.2018 Кальяри 1:0 Ольбия ТМК
- 02.09.2018 Аталанта 0:1 Кальяри СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 04.08.2018 Трабзонспор 0:0 Кальяри ТМК
- 01.08.2018 Фенербахче 2:1 Кальяри ТМК
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.07.2018 Кальяри 10:0 Реал Виченца ТМК
- 17.07.2018 Роталиана 0:9 Кальяри ТМК
- 23.05.2018 Кальяри 2:1 Ольбия ТМК
- 20.05.2018 Кальяри 1:0 Аталанта СA
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A
- 05.03.2017 Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A
- 16.10.2016 Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A
- 15.12.2015 Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок
- 23.02.2015 Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A
- 28.09.2014 Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A
- 23.02.2014 Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A
- 29.09.2013 Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A
- 14.04.2013 Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A
- 18.11.2012 Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A
- 07.04.2012 Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A
- 19.11.2011 Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A
- 19.02.2011 Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 17.10.2010 Кальяри 0:1 Интер Милан Серия A
- 07.02.2010 Интер Милан 3:0 Кальяри Серия A
- 20.09.2009 Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A
- 24.05.2009 Кальяри 2:1 Интер Милан Серия A
- 10.01.2009 Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A
- 27.04.2008 Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|8.
|Дженоа
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 3
|8
|10.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 16
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - КальяриДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 10 минут.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри
Интер Милан
93.2% (55)
Ничья:
5.1% (3)
Кальяри
1.7% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
42.4% (25)
1:0 Интер Милан:
23.7% (14)
2:1 Интер Милан:
20.3% (12)
0:0 Ничья:
5.1% (3)
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