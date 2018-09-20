Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан

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Стадион: Читта-дель-Триколоре
Предыдущие игры
Сассуоло (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.09.2018 СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло СA
- 21.09.2018 Сассуоло 3:1 Эмполи СA
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2018 Сассуоло 5:3 Дженоа СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 12.08.2018 Сассуоло 5:1 Тернана К
- 04.08.2018 Парма 2:1 Сассуоло ТМК
- 04.08.2018 Фольгоре Чаратезе 1:1 Сассуоло ТМК
- 25.07.2018 Сассуоло 1:0 Судтироль ТМК
- 21.07.2018 Сассуоло 11:0 Реал Виченца ТМК
- 17.07.2018 Виппталь 0:7 Сассуоло ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
Милан (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло Серия A
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан Серия A
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан Серия A
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло Серия A
- 11.08.2016 Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 06.03.2016 Сассуоло 2:0 Милан Серия A
- 25.10.2015 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 13.08.2015 Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 17.05.2015 Сассуоло 3:2 Милан Серия A
- 13.01.2015 Милан 2:1 Сассуоло Кубок
- 06.01.2015 Милан 1:2 Сассуоло Серия A
- 18.05.2014 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 12.01.2014 Сассуоло 4:3 Милан Серия A
- 24.07.2013 Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Дженоа
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 3
|8
|10.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Милан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|17.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|18.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 16
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - МиланДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Сассуоло
17.2% (11)
Ничья:
14.1% (9)
Милан
68.8% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
42.2% (27)
0:1 Милан:
14.1% (9)
1:1 Ничья:
10.9% (7)
2:1 Сассуоло:
10.9% (7)
0:2 Милан:
6.3% (4)
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