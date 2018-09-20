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Стадион:
Сассуоло
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.
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:
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Сассуоло
17.2% (11)
Ничья:
14.1% (9)
Милан
68.8% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
42.2% (27)
Милан:
14.1% (9)
Ничья:
10.9% (7)
Сассуоло:
10.9% (7)
Милан:
6.3% (4)
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