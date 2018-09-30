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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
2:1
Конец матча
Удинезе
0'
0:1
32' Гол
Пуссетто Игнасио
1:1
42' Гол
Сантандер Федерико
47' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
54' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
58' Желтая карточка
Надь Адам
69' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
72' Желтая карточка
Бехрами Валон
2:1
82' Гол
Орсолини Риккардо
90' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
93'
Орсолини Риккардо пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
91'
Мачис Дарвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Мачис Дарвин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Оквонкво Орджи
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Джемаили Блерим. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Орсолини Риккардо нанес удар в каркас ворот!
90'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
88'
Опасность предотвращена - Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе вступил в отбор удачно
88'
Болонья начинает контратаку
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
88'
Сантандер Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
87'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
87'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
87'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Д'Аллесандро Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Скуффет Симоне не дал случится голу! Сантандер Федерико должен был забивать, но Скуффет Симоне сделал отличный сейв
86'
Удинезе начинает контратаку
85'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
85'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
82'
Матьелло Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Орсолини Риккардо изменил счет на табло!
82'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
82'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Болонья
80'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
79'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Болонья
76'
Удар от ворот произведет Удинезе
75'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
75'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
74'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Дейкс Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
72'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Бехрами Валон грубо играет против соперника. Пострадал Сванберг Маттиас
72'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
71'
Бехрами Валон из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Фальчинелли Диего пострадал.
70'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
69'
Де Пауль Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
68'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
68'
Сантандер Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
68'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Теодорчик Лукаш из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
66'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
64'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Теодорчик Лукаш
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
63'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
63'
Фальчинелли Диего из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Дейкс Митчелл
62'
Удар от ворот произведет Болонья
62'
Самир Каэтано не смог попасть в створ ударом издали
61'
Сантандер Федерико пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
60'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Надь Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Надь Адам из команды Болонья играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
57'
Тактическая замена. Пуссетто Игнасио уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
57'
Удар от ворот произведет Удинезе
57'
Сванберг Маттиас из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
57'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой справа.
56'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Удинезе
55'
Сванберг Маттиас нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
54'
Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Пуссетто Игнасио грубо играет против соперника. Пострадал Сванберг Маттиас
53'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
53'
Сванберг Маттиас из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Болонья контролирует мяч.
52'
После дальнего удара, который нанес Де Пауль Родриго мяч отбит вратарем
51'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
50'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Болонья
49'
Болонья контролирует мяч.
48'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
Желтая карточка
47'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Пуссетто Игнасио оказался на газоне.
46'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
46'
Сванберг Маттиас из команды Болонья подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Матьелло Федерико пробует нанести удар издали, но Скуффет Симоне держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Сванберг Маттиас сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико изменил счет на табло!
42'
Сванберг Маттиас из команды Болонья делает пас партнеру.
41'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Удинезе
40'
Крейчи Ладислав из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
39'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
Болонья контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Болонья
37'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Удар от ворот произведет Болонья
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
36'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Удинезе начинает контратаку
35'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Сантандер Федерико из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Пуссетто Игнасио заработал фол
32'
Де Пауль Родриго сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Пуссетто Игнасио изменил счет на табло!
32'
Де Пауль Родриго делает длинную передачу вперед
32'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
30'
Шанс! Фальчинелли Диего из команды Болонья пробил головой, но мимо
30'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Скуффет Симоне не дал случится голу! Сантандер Федерико должен был забивать, но Скуффет Симоне сделал отличный сейв
29'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
Отличные скиллы показывает Матьелло Федерико, обводя своих соперников
27'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой справа.
27'
Джемаили Блерим мяч отрикошетил от ворот
25'
Удар от ворот произведет Болонья
25'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
25'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
23'
Ласанья Кевин наказан за толчок Данило Ларанжера
23'
Удар от ворот произведет Болонья
23'
ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Мандрагора Роландо, обводя своих соперников
22'
Удинезе контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Удинезе
21'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Сантандер Федерико из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
19'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Ласанья Кевин из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
18'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Де Пауль Родриго разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Удинезе начинает контратаку
17'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
16'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удинезе контролирует мяч.
10'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
10'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Болонья
8'
Мандрагора Роландо нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
О, нет. Из многообещающей позиции Надь Адам из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
6'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
6'
Матьелло Федерико возвращается на поле.
5'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Матьелло Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Удинезе контролирует мяч.
3'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Болонья контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Удинезе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Удинезе
Болонья
33.5% (58)
Ничья:
39.9% (69)
Удинезе
26.6% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (57)
Болонья:
15.6% (27)
Болонья:
14.5% (25)
Удинезе:
11% (19)
Удинезе:
8.1% (14)
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