Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
32' ГолПуссетто Игнасио
1:1
42' ГолСантандер Федерико
47' Желтая карточкаСванберг Маттиас
54' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
58' Желтая карточкаНадь Адам
69' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
72' Желтая карточкаБехрами Валон
2:1
82' ГолОрсолини Риккардо
90' Желтая карточкаМачис Дарвин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
93'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Матьелло Федерико
93'
Орсолини Риккардо пробил со штрафного прямо в стенку
91'
Мачис Дарвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
91'
Судья сигнализирует, что Мачис Дарвин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Оквонкво Орджи
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Хорошую попытку сделал Джемаили Блерим. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Орсолини Риккардо нанес удар в каркас ворот!
90'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Де Пауль Родриго наказан за толчок Орсолини Риккардо
89'
Де Майо Себастьян наказан за толчок Теодорчик Лукаш
88'
Опасность предотвращена - Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе вступил в отбор удачно
88'
Болонья начинает контратаку
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
88'
Сантандер Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
87'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
87'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает пас партнеру.
87'
86'
Д'Аллесандро Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Скуффет Симоне не дал случится голу! Сантандер Федерико должен был забивать, но Скуффет Симоне сделал отличный сейв
86'
85'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
85'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
82'
Матьелло Федерико сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Орсолини Риккардо изменил счет на табло!
82'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
82'
82'
82'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
80'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
79'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
76'
76'
75'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
75'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Дейкс Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
72'
Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Бехрами Валон грубо играет против соперника. Пострадал Сванберг Маттиас
72'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Бехрами Валон из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Фальчинелли Диего пострадал.
70'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
Де Пауль Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
68'
68'
Сантандер Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
68'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Судья сигнализирует, что Теодорчик Лукаш из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
66'
66'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
64'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Теодорчик Лукаш
64'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
63'
63'
63'
Фальчинелли Диего из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Дейкс Митчелл
62'
62'
Самир Каэтано не смог попасть в створ ударом издали
61'
Сантандер Федерико пробил со штрафного прямо в стенку
60'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
59'
59'
59'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Надь Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Надь Адам из команды Болонья играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
57'
Тактическая замена. Пуссетто Игнасио уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
57'
57'
Сванберг Маттиас из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой справа.
56'
56'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
55'
55'
Сванберг Маттиас нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
54'
Пуссетто Игнасио получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Пуссетто Игнасио грубо играет против соперника. Пострадал Сванберг Маттиас
53'
53'
Сванберг Маттиас из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
52'
После дальнего удара, который нанес Де Пауль Родриго мяч отбит вратарем
51'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
49'
49'
48'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает неудачный навес.
48'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
47'
Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи
47'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Пуссетто Игнасио оказался на газоне.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
47'
46'
Сванберг Маттиас из команды Болонья подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Матьелло Федерико пробует нанести удар издали, но Скуффет Симоне держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
44'
44'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
42'
Сванберг Маттиас сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико изменил счет на табло!
42'
Сванберг Маттиас из команды Болонья делает пас партнеру.
41'
41'
40'
40'
Крейчи Ладислав из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
39'
39'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Сантандер Федерико из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Пуссетто Игнасио заработал фол
32'
Де Пауль Родриго сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Пуссетто Игнасио изменил счет на табло!
32'
Де Пауль Родриго делает длинную передачу вперед
32'
31'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
31'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Шанс! Фальчинелли Диего из команды Болонья пробил головой, но мимо
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Скуффет Симоне не дал случится голу! Сантандер Федерико должен был забивать, но Скуффет Симоне сделал отличный сейв
29'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
29'
Отличные скиллы показывает Матьелло Федерико, обводя своих соперников
27'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой справа.
27'
Джемаили Блерим мяч отрикошетил от ворот
25'
25'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
25'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
23'
Ласанья Кевин наказан за толчок Данило Ларанжера
23'
23'
ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Мандрагора Роландо, обводя своих соперников
22'
21'
21'
ШАНС! Сантандер Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Сантандер Федерико из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
19'
19'
Ласанья Кевин из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
18'
18'
17'
17'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Де Пауль Родриго разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
17'
Фофана Секо из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
12'
12'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Мандрагора Роландо нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
7'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
6'
6'
Матьелло Федерико возвращается на поле.
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Матьелло Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Удинезе
Болонья
33.5% (58)
Ничья:
39.9% (69)
Удинезе
26.6% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (57)
1:0 Болонья:
15.6% (27)
2:1 Болонья:
14.5% (25)
1:2 Удинезе:
11% (19)
0:1 Удинезе:
8.1% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация