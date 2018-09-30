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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фрозиноне
1:2
Второй тайм: 90+'
Дженоа
0'
20' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
0:1
33' Гол
Пентек Кшиштоф
0:2
36' Гол
Пентек Кшиштоф
1:2
41' Пенальти
Чано Камилло
57' Желтая карточка
Хальвредссон Эмиль
61' Желтая карточка
Кэмпбелл Джоэль
70' Желтая карточка
Сандро Раньери
84' Желтая карточка
Маццители Лука
90'+2
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Второй тайм
Фол, нарушение
92'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа играет слишком грубо. Молинаро Кристиан оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Дженоа
91'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне делает передачу одноклубнику.
91'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
91'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Дженоа
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
89'
Шанс! Маццители Лука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
89'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
89'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
88'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
87'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
87'
Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Хильемарк Оскар из штрафной площади.
87'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
85'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Удар от ворот произведет Дженоа
Желтая карточка
84'
Маццители Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Маццители Лука грубо играет против соперника. Пострадал Чано Камилло
Фол, нарушение
83'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Дженоа
83'
Шанс! Чофани Даниэль из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
82'
Влут Рай из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
82'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Влут Рай из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
81'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
81'
Дженоа контролирует мяч.
80'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Сполли Николас из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
79'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
77'
Удар от ворот произведет Дженоа
77'
Как он промахнулся? Саламон Бартош имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
77'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
77'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
76'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Капуано Марко получил травму и заменен. Влут Рай выходит на поле.
75'
Сандро Раньери получил травму и заменен. Маццители Лука выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
So close! Удар головой нанес Чибсах Юссиф но мяч выбили с ленточки!
74'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
74'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
74'
Фрозиноне контролирует мяч.
73'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Куаме Кристиан нанес удар в каркас ворот!
72'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
72'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Чано Камилло бьет со штрафного в створ, но Раду Йонуц держит все под контролем
Желтая карточка
70'
Сандро Раньери получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
69'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
68'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
67'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Дженоа контролирует мяч.
66'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Дженоа
65'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне подал угловой слева.
65'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хальвредссон Эмиль
64'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
64'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
63'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
62'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Хальвредссон Эмиль наказан за толчок Пандев Горан
61'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Соддимо Данило
Желтая карточка
61'
Кэмпбелл Джоэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
60'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
59'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
Дженоа начинает контратаку
58'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
57'
Хальвредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Хальвредссон Эмиль грубо играет против соперника. Пострадал Куаме Кристиан
57'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
Фол, нарушение
55'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Сполли Николас оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
54'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
53'
Хорошую попытку сделал Кэмпбелл Джоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
52'
Сандро Раньери из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Саламон Бартош задерживает мяч рукой
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
51'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
50'
Фрозиноне контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
49'
Дженоа контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
48'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Дженоа
47'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Чано Камилло
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
46'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Близко! Чибсах Юссиф нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Удар от ворот произведет Дженоа
46'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
45'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
44'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Дзампано Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
43'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
43'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
42'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Фрозиноне забивает с точки!
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛЬТИ - Сполли Николас из команды Дженоа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Перица Стипе.
39'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
Офсайд
38'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне в офсайде
37'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Куаме Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф изменил счет на табло!
36'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
36'
Саламон Бартош ошибается в защите.
Фол, нарушение
35'
Чибсах Юссиф задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
33'
Отличный гол забил Пентек Кшиштоф
33'
Куаме Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
33'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
33'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
Дженоа контролирует мяч.
32'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Хильемарк Оскар атаковал сзади соперника. Это Хальвредссон Эмиль заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
30'
Перица Стипе наказан за толчок Сполли Николас
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
29'
Сандро Раньери возвращается на поле.
29'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Дженоа контролирует мяч.
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Сандро Раньери получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Сандро Раньери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Чибсах Юссиф грубо играет против соперника. Пострадал Сандро Раньери
Травма, повреждение
27'
Сандро Раньери возвращается на поле.
27'
Удар от ворот произведет Дженоа
26'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
26'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Сандро Раньери получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
25'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
24'
Как он промахнулся? Ромуло Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
24'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
24'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
23'
Фрозиноне контролирует мяч.
22'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Дженоа контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Сандро Раньери наказан за толчок Чибсах Юссиф
21'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
20'
Гольданига Эдоардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Гольданига Эдоардо грубо играет против соперника. Пострадал Сандро Раньери
Фол, нарушение
19'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
19'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает неудачный навес.
16'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Хорошую попытку сделал Куаме Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
14'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
14'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
14'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Лазович Дарко
12'
Гольданига Эдоардо ошибается в защите.
12'
Дженоа контролирует мяч.
12'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
11'
Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Куаме Кристиан, его свалил Гольданига Эдоардо.
9'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Дженоа
9'
Шанс! Капуано Марко из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
Угловой
9'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
8'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
7'
Раду Йонуц из команды Дженоа сделал отличный сейв!
7'
Хальвредссон Эмиль нанес удар издали, а Раду Йонуц отбил его обратно в игру!
6'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
6'
Сандро Раньери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
5'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
5'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
Удар от ворот произведет Дженоа
4'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
3'
Ромуло Соуза из команды Дженоа в офсайде
3'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
3'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Кришито Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дженоа контролирует мяч.
1'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:2 Дженоа
Фрозиноне
11.6% (20)
Ничья:
25.4% (44)
Дженоа
63% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
31.8% (55)
Ничья:
19.7% (34)
Дженоа:
16.2% (28)
Дженоа:
8.7% (15)
Фрозиноне:
6.9% (12)
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