Стадион: Бенито Стирпе
20' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
0:1
33' ГолПентек Кшиштоф
0:2
36' ГолПентек Кшиштоф
1:2
41' ПенальтиЧано Камилло
57' Желтая карточкаХальвредссон Эмиль
61' Желтая карточкаКэмпбелл Джоэль
70' Желтая карточкаСандро Раньери
84' Желтая карточкаМаццители Лука
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Второй тайм
92'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа играет слишком грубо. Молинаро Кристиан оказался на газоне.
92'
91'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне делает передачу одноклубнику.
91'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
89'
89'
Шанс! Маццители Лука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
89'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
89'
89'
88'
88'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
87'
Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Хильемарк Оскар из штрафной площади.
87'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
85'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
84'
Маццители Лука получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Маццители Лука грубо играет против соперника. Пострадал Чано Камилло
83'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
83'
83'
Шанс! Чофани Даниэль из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
82'
Чибсах Юссиф нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
81'
80'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Перейра Педру II наказан за толчок Молинаро Кристиан
79'
Сполли Николас из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
79'
78'
Перейра Педру II наказан за толчок Молинаро Кристиан
78'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
77'
77'
Как он промахнулся? Саламон Бартош имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
77'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Капуано Марко получил травму и заменен. Влут Рай выходит на поле.
75'
Сандро Раньери получил травму и заменен. Маццители Лука выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
So close! Удар головой нанес Чибсах Юссиф но мяч выбили с ленточки!
74'
74'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
73'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Куаме Кристиан нанес удар в каркас ворот!
72'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
72'
72'
71'
Чано Камилло бьет со штрафного в створ, но Раду Йонуц держит все под контролем
70'
Сандро Раньери получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
69'
69'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
69'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
67'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
65'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне подал угловой слева.
65'
Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хальвредссон Эмиль
64'
64'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
63'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
63'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
62'
Хальвредссон Эмиль наказан за толчок Пандев Горан
61'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Соддимо Данило
61'
Кэмпбелл Джоэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
59'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
Дженоа начинает контратаку
58'
57'
Хальвредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Хальвредссон Эмиль грубо играет против соперника. Пострадал Куаме Кристиан
57'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
55'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Сполли Николас оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
54'
53'
Хорошую попытку сделал Кэмпбелл Джоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
52'
Сандро Раньери из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Саламон Бартош задерживает мяч рукой
51'
51'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
49'
48'
48'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
48'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
47'
47'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
47'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Чано Камилло
46'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
46'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Близко! Чибсах Юссиф нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
46'
46'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
45'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Сандро Раньери
44'
44'
Дзампано Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
43'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
42'
41'
Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Фрозиноне забивает с точки!
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
ПЕНАЛЬТИ - Сполли Николас из команды Дженоа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Перица Стипе.
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
38'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
38'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне в офсайде
37'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Куаме Кристиан сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф изменил счет на табло!
36'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
36'
Саламон Бартош ошибается в защите.
35'
Чибсах Юссиф задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
33'
Отличный гол забил Пентек Кшиштоф
33'
Куаме Кристиан сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
33'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
33'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
31'
Судья свистит. Хильемарк Оскар атаковал сзади соперника. Это Хальвредссон Эмиль заработал своей команде штрафной
30'
Перица Стипе наказан за толчок Сполли Николас
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Сандро Раньери возвращается на поле.
29'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Сандро Раньери получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Сандро Раньери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Безумный фол. Чибсах Юссиф грубо играет против соперника. Пострадал Сандро Раньери
27'
Сандро Раньери возвращается на поле.
27'
26'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
26'
26'
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Сандро Раньери получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
24'
Как он промахнулся? Ромуло Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
24'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
24'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
23'
22'
22'
21'
Сандро Раньери наказан за толчок Чибсах Юссиф
21'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Гольданига Эдоардо получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Гольданига Эдоардо грубо играет против соперника. Пострадал Сандро Раньери
19'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
19'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает неудачный навес.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Хорошую попытку сделал Куаме Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
14'
14'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
14'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
13'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Лазович Дарко
12'
Гольданига Эдоардо ошибается в защите.
12'
12'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Назначен штрафной. Пострадал Куаме Кристиан, его свалил Гольданига Эдоардо.
9'
9'
9'
Шанс! Капуано Марко из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
9'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
8'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
7'
Судья сигнализирует, что Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
7'
Раду Йонуц из команды Дженоа сделал отличный сейв!
7'
Хальвредссон Эмиль нанес удар издали, а Раду Йонуц отбил его обратно в игру!
6'
6'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
6'
Сандро Раньери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
4'
4'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Ромуло Соуза из команды Дженоа в офсайде
3'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
3'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Кришито Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
Пентек оштрафован и предупреждён — 19:55
-
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:2 Дженоа
Фрозиноне
11.6% (20)
Ничья:
25.4% (44)
Дженоа
63% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Дженоа:
31.8% (55)
1:1 Ничья:
19.7% (34)
1:2 Дженоа:
16.2% (28)
0:2 Дженоа:
8.7% (15)
1:0 Фрозиноне:
6.9% (12)
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