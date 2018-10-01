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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 17885
Сампдория
2:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
0:1
21' Гол
Палоски Альберто
1:1
25' Гол
Линетти Кароль
37' Желтая карточка
Фелипе Диас
40' Желтая карточка
Луис Эвертон
40' Желтая карточка
Экдаль Олбин
49' Желтая карточка
Мурру Никола
2:1
60' Гол
Дефрель Грегоре
70' Желтая карточка
Прает Деннис
90' Желтая карточка
Петанья Андреа
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 17885 болельщиков
95'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
94'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Сампдория
94'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
94'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Удар от ворот произведет Сампдория
93'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
92'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
92'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
91'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
91'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
90'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Андерсен Йоаким заработал фол
90'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
87'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Сампдория
86'
Шанс! Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
Угловой
86'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
86'
Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
84'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
84'
Капрари Джанлука из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
84'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Антенуччи Мирко
83'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
82'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
81'
Петанья Андреа пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль ловит мяч
81'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 забрасывает мяч в штрафную.
80'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
80'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
78'
Палоски Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
78'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
78'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
78'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
78'
Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
77'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
77'
Удар от ворот произведет Сампдория
76'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
76'
Отличный пас сделал Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
74'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Сампдория контролирует мяч.
Офсайд
73'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
72'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
71'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Фарес Мохамед
71'
Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
Сампдория контролирует мяч.
70'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
70'
Судья подбегает и показывает Прает Деннис из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
70'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
69'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
69'
Сампдория контролирует мяч.
68'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
68'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
68'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Хорошую попытку сделал Петанья Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Отличные скиллы показывает Петанья Андреа, обводя своих соперников
67'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
67'
Отличный пас сделал Прает Деннис из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Сампдория
66'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
65'
Тактическая замена. Луис Эвертон уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
65'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
64'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
63'
Удар от ворот произведет Сампдория
63'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
63'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
62'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре изменил счет на табло!
60'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Квальярелла Фабио нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
60'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
60'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Экдаль Олбин из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Сампдория
59'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
58'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
58'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
58'
Сампдория контролирует мяч.
57'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Отличный пас сделал Дефрель Грегоре из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Прает Деннис из команды Сампдория делает неудачный навес.
56'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Выглядело как неплохой момент. Линетти Кароль из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Сампдория контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
52'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
51'
Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
50'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
50'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Прает Деннис оказался на газоне.
50'
Сампдория начинает контратаку
50'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
49'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Мурру Никола из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Лаццари Мануэль пострадал.
49'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Сампдория контролирует мяч.
48'
Сампдория контролирует мяч.
47'
Мурру Никола из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Сампдория контролирует мяч.
47'
Мурру Никола из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред ловит мяч
46'
Экдаль Олбин из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Петанья Андреа задерживает мяч рукой
46'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
48'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Джуру Йохан наказан за толчок Квальярелла Фабио
47'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
47'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
47'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
47'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
47'
Сампдория контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Петанья Андреа наказан за толчок Тонелли Лоренцо
45'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Дефрель Грегоре нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Сампдория
43'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Лаццари Мануэль наказан за толчок Линетти Кароль
42'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
41'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
40'
Экдаль Олбин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
Желтая карточка
40'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Луис Эвертон грубо играет против соперника. Пострадал Линетти Кароль
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Луис Эвертон
38'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Баррето Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Фелипе Диас наказан за толчок Прает Деннис
37'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой слева.
36'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
36'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
36'
Гомис Альфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
35'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Сампдория контролирует мяч.
34'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
34'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
33'
ШАНС! Прает Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Валоти Матиа атаковал сзади соперника. Это Прает Деннис заработал своей команде штрафной
Офсайд
32'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
32'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
31'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
Фол, нарушение
31'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Мурру Никола оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
Угловой
30'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой слева.
29'
Палоски Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
28'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
27'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
27'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
27'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
25'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Линетти Кароль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Сампдория контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
24'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Палоски Альберто первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
21'
Лаццари Мануэль нанес удар издали, а Аудеро Эмиль отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
21'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Экдаль Олбин из команды Сампдория играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
19'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
18'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
16'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
16'
Сампдория контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Удар от ворот произведет Сампдория
15'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
14'
Хорошую попытку сделал Баррето Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
13'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
12'
Баррето Эдгар из команды Сампдория в офсайде
12'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Сампдория контролирует мяч.
11'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
8'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
7'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
Сампдория контролирует мяч.
6'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
5'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
4'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
4'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
3'
Гомис Альфред отбил мяч на угловой после удара Баррето Эдгар из штрафной площади.
3'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
2'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
1'
Сампдория контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 СПАЛ 2013
Сампдория
87.7% (157)
Ничья:
9.5% (17)
СПАЛ 2013
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
33% (59)
Сампдория:
25.7% (46)
Сампдория:
20.7% (37)
Ничья:
7.3% (13)
Сампдория:
2.2% (4)
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