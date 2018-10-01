Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 17885
0:1
21' ГолПалоски Альберто
1:1
25' ГолЛинетти Кароль
37' Желтая карточкаФелипе Диас
40' Желтая карточкаЛуис Эвертон
40' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
49' Желтая карточкаМурру Никола
2:1
60' ГолДефрель Грегоре
70' Желтая карточкаПрает Деннис
90' Желтая карточкаПетанья Андреа
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 17885 болельщиков
95'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
94'
94'
94'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
94'
93'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
92'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
91'
91'
91'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
90'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Андерсен Йоаким заработал фол
90'
89'
88'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
88'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
88'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
87'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Шанс! Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
86'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
86'
Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
84'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
84'
Капрари Джанлука из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Ционек Тьяго пострадал.
84'
84'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Антенуччи Мирко
83'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
83'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
82'
82'
81'
Петанья Андреа пробует нанести удар издали, но Аудеро Эмиль ловит мяч
81'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 забрасывает мяч в штрафную.
80'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Экдаль Олбин наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
80'
Матч возобновлен
78'
Палоски Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Тонелли Лоренцо
78'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
78'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
78'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
78'
Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
77'
77'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
77'
76'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
76'
Отличный пас сделал Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
74'
74'
73'
73'
Матч возобновлен
72'
Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Экдаль Олбин пострадал.
72'
71'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Фарес Мохамед
71'
Отличный пас сделал Капрари Джанлука из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
70'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Судья подбегает и показывает Прает Деннис из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
70'
70'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
69'
69'
68'
68'
68'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
67'
Хорошую попытку сделал Петанья Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Отличные скиллы показывает Петанья Андреа, обводя своих соперников
67'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
67'
Отличный пас сделал Прает Деннис из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
66'
66'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Капрари Джанлука
65'
Тактическая замена. Луис Эвертон уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
65'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
64'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
63'
63'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
62'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре изменил счет на табло!
60'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Квальярелла Фабио нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
60'
60'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
60'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Экдаль Олбин из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
58'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
58'
58'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
58'
57'
57'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
57'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Отличный пас сделал Дефрель Грегоре из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
56'
Прает Деннис из команды Сампдория делает неудачный навес.
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Выглядело как неплохой момент. Линетти Кароль из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
55'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
54'
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
53'
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
52'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
52'
51'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
51'
Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Линетти Кароль из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Прает Деннис оказался на газоне.
50'
Сампдория начинает контратаку
50'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
49'
Мурру Никола из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Лаццари Мануэль пострадал.
49'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Мурру Никола из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
47'
Мурру Никола из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред ловит мяч
46'
Экдаль Олбин из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
46'
Петанья Андреа задерживает мяч рукой
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
48'
Джуру Йохан наказан за толчок Квальярелла Фабио
47'
47'
47'
47'
47'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Петанья Андреа наказан за толчок Тонелли Лоренцо
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Дефрель Грегоре нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
Лаццари Мануэль наказан за толчок Линетти Кароль
42'
42'
42'
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Экдаль Олбин получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
40'
Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Луис Эвертон грубо играет против соперника. Пострадал Линетти Кароль
39'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
39'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Луис Эвертон
38'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Баррето Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
37'
Фелипе Диас наказан за толчок Прает Деннис
37'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой слева.
36'
36'
36'
Гомис Альфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
35'
35'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
34'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
33'
33'
ШАНС! Прает Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Судья свистит. Валоти Матиа атаковал сзади соперника. Это Прает Деннис заработал своей команде штрафной
32'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
32'
31'
31'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Мурру Никола оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
30'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой слева.
29'
Палоски Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
27'
27'
27'
27'
Лаццари Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
25'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Линетти Кароль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
24'
24'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Г О О О О Л - Палоски Альберто первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
21'
Лаццари Мануэль нанес удар издали, а Аудеро Эмиль отбил его обратно в игру!
21'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
19'
19'
Экдаль Олбин из команды Сампдория играет слишком грубо. Палоски Альберто оказался на газоне.
19'
19'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
17'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
16'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
15'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
Хорошую попытку сделал Баррето Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
13'
13'
12'
Баррето Эдгар из команды Сампдория в офсайде
12'
11'
11'
11'
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
8'
7'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
6'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
4'
4'
4'
4'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
3'
Гомис Альфред отбил мяч на угловой после удара Баррето Эдгар из штрафной площади.
3'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
2'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
2'
2'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 СПАЛ 2013
Сампдория
87.7% (157)
Ничья:
9.5% (17)
СПАЛ 2013
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сампдория:
33% (59)
2:0 Сампдория:
25.7% (46)
2:1 Сампдория:
20.7% (37)
1:1 Ничья:
7.3% (13)
3:1 Сампдория:
2.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация