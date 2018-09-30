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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фиорентина
1:0
Второй тайм: 89'
Аталанта
0'
52' Желтая карточка
Уго Витор
54' Желтая карточка
Паломино Хосе
61' Желтая карточка
Толой Рафаэл
1:0
63' Пенальти
Верету Жордан
86' Желтая карточка
Гомес Алехандро
89'
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Желтая карточка
90'
Судье надоело, что Лафон Альбан тянет время и он наказал его горчичником
90'
Сапата Дуван нанес удар чуть мимо. Близко!
Угловой
89'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта подал угловой справа.
89'
Ригони Эмилиано мяч отрикошетил от ворот
89'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает пас партнеру.
88'
Де Рон Мартен из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Верету Жордан из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Миральяс Кевин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
87'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Гомес Алехандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
Угловой
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
86'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомес Алехандро, и мяч снова в игре
86'
Паломино Хосе из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
После дальнего удара, который нанес Барроу Муса мяч отбит вратарем
84'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Удар от ворот произведет Аталанта
81'
Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
81'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Герсон Сантос уходит с поля и его заменяет Лорини Венсан
80'
Герсон Сантос мяч отрикошетил от ворот
80'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
79'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Ригони Эмилиано из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
78'
Удар от ворот произведет Фиорентина
78'
Толой Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
77'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
77'
Матч возобновлен
77'
Тактическая замена. Кастань Тимоти уходит с поля и его заменяет Аднан Али
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Удар от ворот произведет Аталанта
75'
Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
74'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта играет слишком грубо. Кьеза Федерико оказался на газоне.
74'
Уго Витор из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
74'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
74'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Удар от ворот произведет Фиорентина
72'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Угловой
72'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
72'
Ригони Эмилиано мяч отрикошетил от ворот
72'
Лафон Альбан ошибается в защите.
71'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
Фол, нарушение
71'
Назначен штрафной. Пострадал Паломино Хосе, его свалил Фернандес Эдимилсон.
70'
Удар от ворот произведет Фиорентина
70'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Удар от ворот произведет Фиорентина
67'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Фиорентина
66'
Сапата Дуван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
65'
Сапата Дуван мяч отрикошетил от ворот
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
64'
Аталанта контролирует мяч.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Верету Жордан из команды Фиорентина забивает с точки!
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
61'
Толой Рафаэл получил желтую карточку от судьи
61'
Игрок команды Фиорентина делает подачу своему товарищу по команде.
Фол, нарушение
61'
ПЕНАЛЬТИ - Толой Рафаэл из команды Аталанта привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кьеза Федерико.
61'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
60'
Кастань Тимоти из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Аталанта
57'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
56'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
55'
Уго Витор из команды Фиорентина нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
54'
Тактическая замена. Пьяца Марко уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
Желтая карточка
54'
Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Пьяца Марко, его свалил Паломино Хосе.
54'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
54'
Верету Жордан из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Пашалич Марио ошибается в защите.
53'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Желтая карточка
52'
Уго Витор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Уго Витор атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
52'
Аталанта контролирует мяч.
51'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
51'
Гомес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
49'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
48'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
45'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Удар от ворот произведет Аталанта
44'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
44'
Фернандес Эдимилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
42'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
41'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Фиорентина
39'
Кастань Тимоти из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
39'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
38'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
38'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
38'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Кьеза Федерико возвращается на поле.
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Кьеза Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Фиорентина контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Аталанта
35'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Аталанта контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Фиорентина
32'
Бенасси Марко получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
Угловой
32'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
31'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Песселья Херман
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
30'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
28'
Фиорентина контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
27'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Фиорентина
26'
Какой промах! Сапата Дуван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
26'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
25'
Бенасси Марко бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
25'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
24'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Отличные скиллы показывает Бираги Кристиано, обводя своих соперников
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
23'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Фиорентина контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Аталанта
20'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
18'
Толой Рафаэл возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Толой Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
16'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Аталанта
14'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Аталанта
14'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет Фиорентина
12'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
11'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
10'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
9'
Уго Витор наказан за толчок Гомес Алехандро
8'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Аталанта контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
4'
Манчини Джанлука наказан за толчок Бенасси Марко
4'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
4'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
3'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
3'
Бенасси Марко из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
3'
Аталанта контролирует мяч.
2'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
После дальнего удара, который нанес Сапата Дуван мяч отбит вратарем
1'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Аталанта
Фиорентина
85.2% (150)
Ничья:
11.4% (20)
Аталанта
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
47.2% (83)
Фиорентина:
21.6% (38)
Фиорентина:
8.5% (15)
Ничья:
8% (14)
Фиорентина:
2.3% (4)
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