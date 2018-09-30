Стадион: Артемио Франки
1:0
Второй тайм: 89'
52' Желтая карточкаУго Витор
54' Желтая карточкаПаломино Хосе
61' Желтая карточкаТолой Рафаэл
1:0
63' ПенальтиВерету Жордан
86' Желтая карточкаГомес Алехандро
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
90'
Судье надоело, что Лафон Альбан тянет время и он наказал его горчичником
90'
Сапата Дуван нанес удар чуть мимо. Близко!
89'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта подал угловой справа.
89'
Ригони Эмилиано мяч отрикошетил от ворот
89'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает пас партнеру.
88'
Де Рон Мартен из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Верету Жордан из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Судья сигнализирует, что Миральяс Кевин из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
87'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Миральяс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Гомес Алехандро получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
86'
86'
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Гомес Алехандро, и мяч снова в игре
86'
Паломино Хосе из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
84'
После дальнего удара, который нанес Барроу Муса мяч отбит вратарем
84'
83'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
Миленкович Никола из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Герсон Сантос уходит с поля и его заменяет Лорини Венсан
80'
Герсон Сантос мяч отрикошетил от ворот
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Тактическая замена. Фройлер Ремо уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
79'
78'
Судья сигнализирует, что Ригони Эмилиано из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
78'
78'
Толой Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Тактическая замена. Кастань Тимоти уходит с поля и его заменяет Аднан Али
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
75'
Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта играет слишком грубо. Кьеза Федерико оказался на газоне.
74'
Уго Витор из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
74'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
72'
72'
72'
Ригони Эмилиано мяч отрикошетил от ворот
72'
Лафон Альбан ошибается в защите.
71'
71'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
71'
Назначен штрафной. Пострадал Паломино Хосе, его свалил Фернандес Эдимилсон.
70'
70'
Тактическая замена. Манчини Джанлука уходит с поля и его заменяет Ригони Эмилиано
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
66'
66'
Сапата Дуван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
66'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
65'
Сапата Дуван мяч отрикошетил от ворот
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
64'
63'
Г О О О О Л - Верету Жордан из команды Фиорентина забивает с точки!
62'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
61'
Толой Рафаэл получил желтую карточку от судьи
61'
Игрок команды Фиорентина делает подачу своему товарищу по команде.
61'
ПЕНАЛЬТИ - Толой Рафаэл из команды Аталанта привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кьеза Федерико.
61'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
60'
Кастань Тимоти из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
57'
56'
56'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
55'
Уго Витор из команды Фиорентина нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
54'
Тактическая замена. Пьяца Марко уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
54'
Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи
54'
Назначен штрафной. Пострадал Пьяца Марко, его свалил Паломино Хосе.
54'
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
54'
Верету Жордан из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Пашалич Марио ошибается в защите.
53'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Уго Витор получил желтую карточку от судьи
52'
Судья свистит. Уго Витор атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
52'
51'
51'
51'
Гомес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
49'
49'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
48'
47'
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
44'
44'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
44'
Фернандес Эдимилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
42'
42'
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
41'
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
39'
Кастань Тимоти из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
39'
38'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
38'
38'
38'
Кьеза Федерико возвращается на поле.
38'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Кьеза Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
34'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
33'
32'
Бенасси Марко получил травму и заменен. Фернандес Эдимилсон выходит на поле.
32'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
31'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Песселья Херман
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
30'
30'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Толой Рафаэл
28'
27'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
27'
27'
26'
Какой промах! Сапата Дуван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
26'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
25'
Бенасси Марко бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
25'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
25'
Верету Жордан из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
25'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
24'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Отличные скиллы показывает Бираги Кристиано, обводя своих соперников
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
18'
Толой Рафаэл возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Толой Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
16'
15'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Песселья Херман пострадал.
15'
14'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
13'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
11'
11'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
9'
Уго Витор наказан за толчок Гомес Алехандро
8'
7'
6'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Манчини Джанлука наказан за толчок Бенасси Марко
4'
4'
3'
После дальнего удара, который нанес Бенасси Марко мяч отбит вратарем
3'
Бенасси Марко из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
2'
После дальнего удара, который нанес Сапата Дуван мяч отбит вратарем
1'
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Аталанта
Фиорентина
85.2% (150)
Ничья:
11.4% (20)
Аталанта
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
47.2% (83)
1:0 Фиорентина:
21.6% (38)
2:0 Фиорентина:
8.5% (15)
1:1 Ничья:
8% (14)
3:1 Фиорентина:
2.3% (4)
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