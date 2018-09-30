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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Парма
1:0
Конец матча
Эмполи
0'
23' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
31' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
1:0
33' Гол
Жервиньо Куасси
35' Желтая карточка
Иакопони Симоне
82' Желтая карточка
Барилла Антонио
87' Желтая карточка
Траоре Хамед
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
94'
Силигарди Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
93'
Должен был быть гол! Ла Гумина Антонино имел отличный шанс, но Сепе Луиджи не дал голу состоятся!
93'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Зайц Миха из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Зайц Миха из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
91'
Ла Гумина Антонино бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
91'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Эмполи
90'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
90'
Эмполи контролирует мяч.
89'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
89'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
87'
Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Траоре Хамед из команды Эмполи играет слишком грубо. Силигарди Лука оказался на газоне.
87'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Беннасер Исмаэль уходит с поля и его заменяет Ла Гумина Антонино
86'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
86'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
85'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
84'
Эмполи контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Эмполи
83'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
82'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
82'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Парма начинает контратаку
81'
Силигарди Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
81'
Сепе Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
80'
Удар от ворот произведет Парма
80'
Траоре Хамед из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
80'
Зайц Миха из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.
79'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Эмполи контролирует мяч.
Травма, повреждение
78'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
78'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
76'
Отличные скиллы показывает Зайц Миха, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Парма
76'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает неудачный навес.
Офсайд
75'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамед из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
74'
Силигарди Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
74'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
73'
Эмполи контролирует мяч.
72'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Тактическая замена. Крунич Раде уходит с поля и его заменяет Траоре Хамед
70'
Тактическая замена. Чераволо Фабио уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
70'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
70'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает неудачный навес.
69'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Чераволо Фабио из команды Парма отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Эмполи
67'
ШАНС! Силигарди Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Чераволо Фабио из команды Парма делает пас партнеру.
66'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Парма контролирует мяч.
66'
Парма начинает контратаку
66'
Беннасер Исмаэль ошибается в защите.
66'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Иакопони Симоне наказан за толчок Мчедлидзе Леван
64'
Удар от ворот произведет Парма
Фол, нарушение
63'
Барилла Антонио наказан за толчок Крунич Раде
62'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Весели Фредерик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Удар от ворот произведет Эмполи
61'
Ди Гаудио Антонио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
60'
Парма начинает контратаку
60'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Мраз Самуэл уходит с поля и его заменяет Мчедлидзе Леван
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Парма контролирует мяч.
58'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
58'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
57'
Ди Лоренцо Джованни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
56'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Удар от ворот произведет Парма
55'
Отличный пас сделал Майетта Доменико из команды Эмполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Капуто Франческо из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
53'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
53'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Удар от ворот произведет Эмполи
51'
Барилла Антонио не смог попасть в створ ударом издали
51'
Барилла Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
51'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Жервиньо Куасси получил травму и заменен. Ди Гаудио Антонио выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
50'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Парма
49'
Беннасер Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
48'
Удар от ворот произведет Эмполи
47'
Гобби Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
47'
Ригони Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Капуто Франческо нанес удар в каркас ворот!
46'
Тактическая замена. Димарко Федерико уходит с поля и его заменяет Гобби Массимо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
46'
Зайц Миха из команды Эмполи разыграл угловой с правого угла.
45'
Димарко Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
Зайц Миха видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
45'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
44'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Парма
43'
Мраз Самуэл нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
42'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой справа.
42'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Эмполи контролирует мяч.
41'
Крунич Раде из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Удар от ворот произведет Эмполи
39'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
39'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Эмполи
38'
Жервиньо Куасси не смог попасть в створ ударом издали
37'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Димарко Федерико из команды Парма поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
37'
Эмполи контролирует мяч.
Желтая карточка
35'
Иакопони Симоне получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Иакопони Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Крунич Раде
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
33'
Барилла Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
33'
Барилла Антонио из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Отличные скиллы показывает Барилла Антонио, обводя своих соперников
33'
Силигарди Лука нанес удар, мяч был парирован, но Террачано Пьетро не удержал его в руках.
33'
Чераволо Фабио из команды Парма делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
Желтая карточка
31'
Ди Лоренцо Джованни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Ди Лоренцо Джованни атаковал сзади соперника. Это Силигарди Лука заработал своей команде штрафной
30'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Весели Фредерик из команды Эмполи забрасывает мяч в штрафную.
29'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Эмполи
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Гальоло Риккардо из команды Парма наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Террачано Пьетро ошибается в защите.
Угловой
28'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
27'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
Офсайд
26'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
26'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Эмполи контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
24'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
24'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
23'
Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Якоб из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
23'
Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зайц Миха из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Зайц Миха
21'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
19'
Жервиньо Куасси наказан за толчок Беннасер Исмаэль
19'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Эмполи
18'
Гальоло Риккардо из команды Парма наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
18'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Барилла Антонио, но отличный сейв сделал Террачано Пьетро. Угловой.
17'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Майетта Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Зайц Миха нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
16'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Беннасер Исмаэль оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Парма контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
12'
Капуто Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Мраз Самуэл задерживает мяч рукой
11'
Силигарди Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Офсайд
10'
Весели Фредерик из команды Эмполи в офсайде
10'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Зайц Миха пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
8'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Зайц Миха из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
6'
Эмполи контролирует мяч.
6'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Весели Фредерик задерживает мяч рукой
3'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Капуто Франческо наказан за толчок Штулац Лео
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Весели Фредерик
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 1:0 Эмполи
Парма
78.7% (137)
Ничья:
18.4% (32)
Эмполи
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Парма:
35.1% (61)
Парма:
27% (47)
Ничья:
14.9% (26)
Парма:
11.5% (20)
Ничья:
1.7% (3)
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