Стадион: Эннио Тардини
23' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
31' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
1:0
33' ГолЖервиньо Куасси
35' Желтая карточкаИакопони Симоне
82' Желтая карточкаБарилла Антонио
87' Желтая карточкаТраоре Хамед
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
94'
93'
Должен был быть гол! Ла Гумина Антонино имел отличный шанс, но Сепе Луиджи не дал голу состоятся!
93'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
92'
91'
Ла Гумина Антонино бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
90'
89'
89'
87'
Траоре Хамед получил желтую карточку от судьи
87'
Траоре Хамед из команды Эмполи играет слишком грубо. Силигарди Лука оказался на газоне.
87'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Беннасер Исмаэль уходит с поля и его заменяет Ла Гумина Антонино
86'
86'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
85'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
84'
84'
83'
Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
82'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
82'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Парма начинает контратаку
81'
81'
Сепе Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
80'
Удар от ворот произведет Парма
80'
Траоре Хамед из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
79'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
78'
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Отличные скиллы показывает Зайц Миха, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Парма
76'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает неудачный навес.
75'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
74'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамед из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
74'
74'
73'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Тактическая замена. Крунич Раде уходит с поля и его заменяет Траоре Хамед
70'
Тактическая замена. Чераволо Фабио уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
70'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
70'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает неудачный навес.
69'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
68'
Чераволо Фабио из команды Парма отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
67'
67'
ШАНС! Силигарди Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Чераволо Фабио из команды Парма делает пас партнеру.
66'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Парма контролирует мяч.
66'
Парма начинает контратаку
66'
Беннасер Исмаэль ошибается в защите.
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
65'
Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Иакопони Симоне наказан за толчок Мчедлидзе Леван
64'
Удар от ворот произведет Парма
63'
Барилла Антонио наказан за толчок Крунич Раде
62'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Весели Фредерик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
61'
Ди Гаудио Антонио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
60'
Парма начинает контратаку
60'
60'
Тактическая замена. Мраз Самуэл уходит с поля и его заменяет Мчедлидзе Леван
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Парма контролирует мяч.
58'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
57'
Ди Лоренцо Джованни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
55'
Удар от ворот произведет Парма
55'
Отличный пас сделал Майетта Доменико из команды Эмполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Капуто Франческо из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
Барилла Антонио не смог попасть в створ ударом издали
51'
Барилла Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
51'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Жервиньо Куасси получил травму и заменен. Ди Гаудио Антонио выходит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
50'
49'
Удар от ворот произведет Парма
49'
Беннасер Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
48'
47'
Гобби Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Ригони Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Капуто Франческо нанес удар в каркас ворот!
46'
Тактическая замена. Димарко Федерико уходит с поля и его заменяет Гобби Массимо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Димарко Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
Зайц Миха видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
45'
44'
43'
Удар от ворот произведет Парма
43'
Мраз Самуэл нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
41'
Крунич Раде из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
39'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Силигарди Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Жервиньо Куасси не смог попасть в створ ударом издали
37'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Судья сигнализирует, что Димарко Федерико из команды Парма поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
37'
35'
Иакопони Симоне получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Иакопони Симоне грубо играет против соперника. Пострадал Крунич Раде
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
33'
Барилла Антонио сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
33'
Барилла Антонио из команды Парма сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Отличные скиллы показывает Барилла Антонио, обводя своих соперников
33'
Силигарди Лука нанес удар, мяч был парирован, но Террачано Пьетро не удержал его в руках.
33'
Чераволо Фабио из команды Парма делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
31'
Ди Лоренцо Джованни получил желтую карточку от судьи
31'
Судья свистит. Ди Лоренцо Джованни атаковал сзади соперника. Это Силигарди Лука заработал своей команде штрафной
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
30'
Весели Фредерик из команды Эмполи забрасывает мяч в штрафную.
29'
28'
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Гальоло Риккардо из команды Парма наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Террачано Пьетро ошибается в защите.
28'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой слева.
27'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
26'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
26'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
24'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
24'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
23'
Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Якоб из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
23'
Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Зайц Миха
21'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Жервиньо Куасси наказан за толчок Беннасер Исмаэль
19'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Гальоло Риккардо из команды Парма наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Барилла Антонио, но отличный сейв сделал Террачано Пьетро. Угловой.
17'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Майетта Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Зайц Миха нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
16'
15'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Беннасер Исмаэль оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Парма контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
12'
Капуто Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Мраз Самуэл задерживает мяч рукой
11'
Силигарди Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Весели Фредерик из команды Эмполи в офсайде
10'
9'
Зайц Миха пробил со штрафного прямо в стенку
8'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
8'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
4'
Весели Фредерик задерживает мяч рукой
3'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Капуто Франческо наказан за толчок Штулац Лео
2'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Весели Фредерик
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 1:0 Эмполи
Парма
78.7% (137)
Ничья:
18.4% (32)
Эмполи
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Парма:
35.1% (61)
2:1 Парма:
27% (47)
1:1 Ничья:
14.9% (26)
2:0 Парма:
11.5% (20)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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