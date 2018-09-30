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Стадион:
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 37'
Вальядолид
0'
35' Желтая карточка
Марио Гаспар
36' Желтая карточка
Чоп Дуйе
37'
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Первый тайм
37'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
36'
Чоп Дуйе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Альваро Гонсалес заработал фол
Желтая карточка
35'
Марио Гаспар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Суарес Тони оказался на газоне.
35'
Вальядолид начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
34'
Начо Мартинес задерживает мяч рукой
34'
Вильярреал контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
Фол, нарушение
33'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Антонио Ангуло Хесус не пострадал и надо продолжать игру!
32'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
ШАНС! Чоп Дуйе нанес удар с лета, но не попал по воротам!
30'
Суарес Леонардо нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
30'
Вальядолид начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Вильярреал контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Вильярреал
28'
ШАНС! Суарес Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Чоп Дуйе должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
28'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
27'
Вальядолид начинает контратаку
27'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Вильярреал контролирует мяч.
Офсайд
26'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид в офсайде
26'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Мойано Хави из команды Вальядолид подал угловой справа.
25'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
Угловой
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Касорла Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Суарес Леонардо мяч отрикошетил от ворот
24'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Касорла Санти из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
23'
Масип Хорди отбил мяч на угловой после удара Морено Херард из штрафной площади.
23'
Касорла Санти из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
21'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Вильярреал контролирует мяч.
20'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
19'
Форнальс Пабло наказан за толчок Алькарас Рубен
18'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
18'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
17'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Вильярреал контролирует мяч.
16'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
15'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мичель из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
14'
Вальядолид контролирует мяч.
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вальядолид контролирует мяч.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Бакка Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
11'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
10'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
9'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Марио Гаспар
8'
Вильярреал контролирует мяч.
6'
Вильярреал контролирует мяч.
5'
Вильярреал контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
4'
Вильярреал контролирует мяч.
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Вальядолид контролирует мяч.
3'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вальядолид начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Вальядолид
Вильярреал
94.8% (164)
Ничья:
4% (7)
Вальядолид
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
30.6% (53)
Вильярреал:
27.7% (48)
Вильярреал:
27.2% (47)
Вильярреал:
3.5% (6)
Ничья:
2.9% (5)
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