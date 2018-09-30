Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:0
Первый тайм: 37'
35' Желтая карточкаМарио Гаспар
36' Желтая карточкаЧоп Дуйе
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
37'
36'
Чоп Дуйе получил желтую карточку от судьи
36'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Альваро Гонсалес заработал фол
35'
Марио Гаспар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Суарес Тони оказался на газоне.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Начо Мартинес задерживает мяч рукой
34'
33'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
33'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Антонио Ангуло Хесус не пострадал и надо продолжать игру!
32'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
ШАНС! Чоп Дуйе нанес удар с лета, но не попал по воротам!
30'
Суарес Леонардо нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
28'
Удар от ворот произведет Вильярреал
28'
ШАНС! Суарес Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Чоп Дуйе должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
28'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
27'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
26'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид в офсайде
26'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мойано Хави из команды Вальядолид подал угловой справа.
25'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Касорла Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Суарес Леонардо мяч отрикошетил от ворот
24'
24'
24'
Касорла Санти из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
23'
Масип Хорди отбил мяч на угловой после удара Морено Херард из штрафной площади.
23'
Касорла Санти из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
21'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Форнальс Пабло наказан за толчок Алькарас Рубен
18'
18'
18'
17'
17'
17'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
16'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Судья сигнализирует, что Суарес Леонардо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
15'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мичель из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
14'
13'
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Бакка Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
11'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
10'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
9'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Марио Гаспар
8'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
4'
4'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
1'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Вальядолид
Вильярреал
94.8% (164)
Ничья:
4% (7)
Вальядолид
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вильярреал:
30.6% (53)
2:1 Вильярреал:
27.7% (48)
2:0 Вильярреал:
27.2% (47)
3:1 Вильярреал:
3.5% (6)
1:1 Ничья:
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация