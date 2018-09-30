Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 20239
0:1
5' ГолСобрино Рубен
1:1
19' ГолДжейсон
2:1
36' ГолАнтонио Гарсия
45' Желтая карточкаДжейсон
73' Желтая карточкаПрчич Саньин
80' Желтая карточкаРочина Рубен
85' Желтая карточкаМоралес Луис
Второй тайм
85'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Моралес Луис из команды Леванте предупрежден после нескольких фолов.
85'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
83'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
83'
83'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
83'
83'
Хони Родригес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
82'
ШАНС! Марипан Гильермо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
80'
Рочина Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
80'
Рочина Рубен из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Пина Томас заработал фол
80'
Близко! Ибай Гомес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Ману Гарсия бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
79'
79'
Постиго Серхио возвращается на поле.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Постиго Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Кальери Хонатан наказан за толчок Постиго Серхио
77'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
77'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Прчич Саньин из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
73'
[player1] совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
73'
72'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
72'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Чема Родригес выходит на поле.
71'
71'
70'
Матч возобновлен
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабако Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Безумный фол. Собрино Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Кабако Эрик
69'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
68'
67'
66'
Тактическая замена. Гвидетти Йон уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
66'
66'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
66'
66'
65'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
64'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
64'
63'
63'
62'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
62'
61'
Рочина Рубен из команды Леванте играет слишком грубо. Пина Томас оказался на газоне.
61'
Моралес Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
61'
Рочина Рубен из команды Леванте играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
60'
60'
Кампанья Хосе из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
59'
Бурги Хорхе получил травму и заменен. Хони Родригес выходит на поле.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурги Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес играет слишком грубо. Боатенг Эммануэль оказался на газоне.
57'
57'
56'
Леванте начинает контратаку
56'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Бурги Хорхе оказался на газоне.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Постиго Серхио наказан за толчок Лагуардия Виктор
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
54'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
53'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 20239 болельщиков
53'
52'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
52'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
Шанс! Собрино Рубен из команды Алавес пробил головой, но мимо
50'
Пачеко Фернандо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
48'
48'
48'
48'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
47'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Химо Наварро
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
47'
Безумный фол. Джейсон грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Безумный фол. Пина Томас грубо играет против соперника. Пострадал Боатенг Эммануэль
44'
43'
ШАНС! Бурги Хорхе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Бурги Хорхе, обводя своих соперников
42'
42'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Кабако Эрик наказан за толчок Ману Гарсия
39'
Гвидетти Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
39'
Агиррегабириа Мартин наказан за толчок Моралес Луис
38'
38'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Дуарте Рубен возвращается на поле.
36'
сделал результативную передачу.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Г О О О О Л - Антонио Гарсия забивает!
36'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
36'
Джейсон из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
36'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
33'
33'
Алавес имеет хороший шанс забить.
32'
32'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
32'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
31'
31'
Рочина Рубен нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
30'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Джейсон
30'
Агиррегабириа Мартин наказан за толчок Рочина Рубен
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
29'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
28'
28'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пачеко Фернандо
27'
27'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
25'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
23'
Леванте имеет хороший шанс забить.
23'
22'
Ибай Гомес из команды Алавес пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
21'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Дуарте Рубен оказался на газоне.
21'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
21'
Дуарте Рубен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
19'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кабако Эрик
17'
17'
17'
Рочина Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Рочина Рубен оказался на газоне.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
14'
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
12'
12'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
12'
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
9'
8'
Джейсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
8'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Рочина Рубен пострадал.
8'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Антонио Гарсия
7'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
7'
7'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
5'
ГОООООЛ - Собрино Рубен Алавес забивает ударом головой
5'
5'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
4'
Дуарте Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
3'
2'
2'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Алавес
Леванте
49.4% (85)
Ничья:
31.4% (54)
Алавес
19.2% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.3% (47)
1:0 Леванте:
22.7% (39)
2:1 Леванте:
18.6% (32)
1:2 Алавес:
11.6% (20)
2:0 Леванте:
5.8% (10)
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