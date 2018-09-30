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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20239
Леванте
2:1
Второй тайм: 85'
Алавес
0'
0:1
5' Гол
Собрино Рубен
1:1
19' Гол
Джейсон
2:1
36' Гол
Антонио Гарсия
45' Желтая карточка
Джейсон
73' Желтая карточка
Прчич Саньин
80' Желтая карточка
Рочина Рубен
85' Желтая карточка
Моралес Луис
85'
Второй тайм
85'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Моралес Луис из команды Леванте предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
Офсайд
83'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
83'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Рочина Рубен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
83'
Удар от ворот произведет Леванте
83'
Хони Родригес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Удар от ворот произведет Леванте
82'
ШАНС! Марипан Гильермо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
80'
Рочина Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
80'
Рочина Рубен из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Пина Томас заработал фол
80'
Близко! Ибай Гомес нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Ману Гарсия бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
79'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
79'
Постиго Серхио возвращается на поле.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Постиго Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Кальери Хонатан наказан за толчок Постиго Серхио
77'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
77'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Прчич Саньин из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
[player1] совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Прчич Саньин грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
73'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
72'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Чема Родригес выходит на поле.
71'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабако Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Собрино Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Кабако Эрик
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
68'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Гвидетти Йон уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
66'
Удар от ворот произведет Алавес
66'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
Угловой
66'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
66'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
65'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
64'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
62'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Рочина Рубен из команды Леванте играет слишком грубо. Пина Томас оказался на газоне.
61'
Моралес Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
Фол, нарушение
61'
Рочина Рубен из команды Леванте играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
60'
Удар от ворот произведет Алавес
60'
Кампанья Хосе из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Саймон Мозес
59'
Бурги Хорхе получил травму и заменен. Хони Родригес выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Бурги Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Бурги Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес играет слишком грубо. Боатенг Эммануэль оказался на газоне.
57'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Леванте начинает контратаку
56'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Бурги Хорхе оказался на газоне.
55'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
55'
Постиго Серхио наказан за толчок Лагуардия Виктор
Угловой
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
54'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
53'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 20239 болельщиков
53'
Удар от ворот произведет Алавес
52'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
52'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
51'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Удар от ворот произведет Леванте
50'
Шанс! Собрино Рубен из команды Алавес пробил головой, но мимо
50'
Пачеко Фернандо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
48'
Леванте контролирует мяч.
48'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Леванте
48'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
47'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
47'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Химо Наварро
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
47'
Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Джейсон грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
46'
Алавес контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Пина Томас грубо играет против соперника. Пострадал Боатенг Эммануэль
44'
Удар от ворот произведет Леванте
43'
ШАНС! Бурги Хорхе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Бурги Хорхе, обводя своих соперников
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Алавес
40'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
40'
Кабако Эрик наказан за толчок Ману Гарсия
39'
Гвидетти Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Алавес
38'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Травма, повреждение
36'
Дуарте Рубен возвращается на поле.
36'
сделал результативную передачу.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Антонио Гарсия забивает!
36'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Джейсон из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Дуарте Рубен пострадал.
Травма, повреждение
36'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
35'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
33'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Алавес имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Леванте
32'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
32'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
31'
Удар от ворот произведет Алавес
31'
Рочина Рубен нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Джейсон
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
29'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
28'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пачеко Фернандо
Угловой
27'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
27'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
27'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
26'
Моралес Луис из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
26'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
25'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
24'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
23'
Леванте имеет хороший шанс забить.
23'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ибай Гомес из команды Алавес пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
21'
Моралес Луис из команды Леванте играет слишком грубо. Дуарте Рубен оказался на газоне.
21'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
21'
Дуарте Рубен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Рочина Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГОООООЛ - Джейсон Леванте забивает ударом головой
19'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
18'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кабако Эрик
17'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Алавес
17'
Рочина Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
16'
Ману Гарсия из команды Алавес играет слишком грубо. Рочина Рубен оказался на газоне.
15'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Леванте контролирует мяч.
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Алавес
12'
Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали
12'
Леванте контролирует мяч.
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
9'
Удар от ворот произведет Алавес
8'
Джейсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
8'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Рочина Рубен пострадал.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Антонио Гарсия
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
7'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Ибай Гомес сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Собрино Рубен Алавес забивает ударом головой
5'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
5'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой слева.
4'
Дуарте Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
3'
Алавес контролирует мяч.
3'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Алавес
2'
ШАНС! Рочина Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Леванте контролирует мяч.
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Пина Томас
1'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Алавес
Леванте
49.4% (85)
Ничья:
31.4% (54)
Алавес
19.2% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.3% (47)
Леванте:
22.7% (39)
Леванте:
18.6% (32)
Алавес:
11.6% (20)
Леванте:
5.8% (10)
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