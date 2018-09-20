Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Juventus U23 ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.09.2018 Наполи 3:0 Парма СA
- 23.09.2018 Торино 1:3 Наполи СA
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Наполи 2:0 Кьево ТМК
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Наполи 2:2 Торино СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Наполи: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи Серия A
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус Серия A
- 05.04.2017 Наполи 3:2 Ювентус Кубок
- 02.04.2017 Наполи 1:1 Ювентус Серия A
- 28.02.2017 Ювентус 3:1 Наполи Кубок
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи Серия A
- 13.02.2016 Ювентус 1:0 Наполи Серия A
- 26.09.2015 Наполи 2:1 Ювентус Серия A
- 23.05.2015 Ювентус 3:1 Наполи Серия A
- 11.01.2015 Наполи 1:3 Ювентус Серия A
- 22.12.2014 Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии
- 30.03.2014 Наполи 2:0 Ювентус Серия A
- 10.11.2013 Ювентус 3:0 Наполи Серия A
- 01.03.2013 Наполи 1:1 Ювентус Серия A
- 20.10.2012 Ювентус 2:0 Наполи Серия A
- 11.08.2012 Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии
- 20.05.2012 Ювентус 0:2 Наполи Кубок
- 01.04.2012 Ювентус 3:0 Наполи Серия A
- 29.11.2011 Наполи 3:3 Ювентус Серия A
- 22.05.2011 Ювентус 2:2 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|15
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|8.
|Дженоа
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 3
|8
|10.
|Рома
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Аталанта
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|14.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 16
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - НаполиДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Ювентус
84.4% (54)
Ничья:
9.4% (6)
Наполи
6.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
59.4% (38)
1:0 Ювентус:
10.9% (7)
2:0 Ювентус:
7.8% (5)
1:2 Наполи:
4.7% (3)
1:1 Ничья:
4.7% (3)
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