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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Ювентус
84.4% (54)
Ничья:
9.4% (6)
Наполи
6.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
59.4% (38)
Ювентус:
10.9% (7)
Ювентус:
7.8% (5)
Наполи:
4.7% (3)
Ничья:
4.7% (3)
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