Стадион: Бенито Вильямарин
3' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
38' Желтая карточкаБустинса Унаи
Первый тайм
47'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
47'
Тельо Кристиан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Удивительный сейв сделал Куэльяр Иван из команды Леганес! А был бы точно гол!
47'
Почти гол! Хоакин Санчес пробил головой по воротам, но Куэльяр Иван спас!
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леон Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
46'
Бетис имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
45'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Бетис
43'
Шанс! Тарин Родриго из команды Леганес пробил головой, но мимо
43'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой справа.
42'
Хороший удар издали нанес Эль-Жар Набиль, но отличный сейв сделал Роблес Жоэль. Угловой.
42'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
42'
Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Бартра Марк наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
40'
Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
40'
Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Бустинса Унаи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Безумный фол. Бустинса Унаи грубо играет против соперника. Пострадал Ло Чельсо Джовани
37'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Каналес Серхио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
35'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
34'
Бетис контролирует мяч.
33'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
33'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
32'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
32'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Леон Серхио из команды Бетис в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Бетис
28'
Как он промахнулся? Эн-Несири Юссеф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Эль-Жар Набиль наказан за толчок Бартра Марк
27'
Бартра Марк ошибается в защите.
27'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
26'
Бартра Марк из команды Бетис делает неудачный навес.
26'
Бетис контролирует мяч.
26'
Перес Рубен задерживает мяч рукой
25'
Удар от ворот произведет Бетис
25'
Гарсия Рауль II не смог попасть в створ ударом издали
25'
Гумбау Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
25'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
24'
Барраган Антонио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Бартра Марк оказался на газоне.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Удар от ворот произведет Бетис
22'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Леганес контролирует мяч.
21'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Бетис контролирует мяч.
20'
Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Роблес Жоэль держит все под контролем
20'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
20'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
20'
19'
Тельо Кристиан из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хоакин Санчес мяча так и не получил
19'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис забрасывает мяч в штрафную.
18'
Бетис контролирует мяч.
16'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом
16'
Бетис контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
15'
15'
Барраган Антонио из команды Бетис делает неудачный навес.
13'
Бетис контролирует мяч.
12'
12'
Леон Серхио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Будебуз Ряд из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Леон Серхио из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Бартра Марк из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Бетис контролирует мяч.
10'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
10'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
9'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Бетис начинает контратаку
8'
Тельо Кристиан пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
8'
Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
7'
Бетис контролирует мяч.
7'
Опасность предотвращена - Гарсия Хави из команды Бетис вступил в отбор удачно
7'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
7'
Леганес начинает контратаку
7'
Леон Серхио из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
3'
Эн-Несири Юссеф получает желтую карточку за неспортивное поведение
3'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Хави заработал фол
3'
Манди Аисса наказан за толчок Оскар Родригес
2'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
2'
Оскар Родригес из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Удар от ворот произведет Бетис
1'
ШАНС! Эн-Несири Юссеф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Леганес
Бетис
86.7% (150)
Ничья:
9.2% (16)
Леганес
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бетис:
41.6% (72)
2:1 Бетис:
24.3% (42)
2:0 Бетис:
15% (26)
1:1 Ничья:
7.5% (13)
3:1 Бетис:
2.3% (4)
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