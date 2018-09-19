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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/4 финала
Атлетико Тукуман
0:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
36' Гол
Alisson II
40' Желтая карточка
Bruno Bianchi
40' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
45' Красная карточка
Нуньес Хервасио
45' Желтая карточка
Leandro Diaz III
0:2
56' Гол
Эвертон Соуза
66' Желтая карточка
Майкон Тьяго
90' Желтая карточка
Кортез Бруно
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
85'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.
80'
Гремио делает замену. Луан уходит с поля, а Дос Сантос Дуглас выходит на его замену.
77'
Гремио делает замену. Alisson уходит с поля, а Пепе Кеплер выходит на его замену.
74'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Матос Мауро выходит на его замену.
70'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
40'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
7'
Атлетико Тукуман делает замену. Рикардо Ноир уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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