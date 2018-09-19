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0:2
Конец матча
0:1
36' ГолAlisson II
40' Желтая карточкаBruno Bianchi
40' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
45' Красная карточкаНуньес Хервасио
45' Желтая карточкаLeandro Diaz III
0:2
56' ГолЭвертон Соуза
66' Желтая карточкаМайкон Тьяго
90' Желтая карточкаКортез Бруно
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36'
0:1
40'
45'
45'
56'
0:2
66'
70'
90'
Состав команд
Атлетико Тукуман
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 20 Сан Роман Хосе Защитник
- 15 Jonathan Cabral Защитник
- 3 Аберо Виллиан Защитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 22 Ricardo Noir Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 27 Leandro Diaz III
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 26 Ламас Андрес Защитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 23 Nery Leyes Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 18 Mauro Matos Нападающий
Гремио
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 10 Cicero II
- 23 Alisson II
- Запасные игроки
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 15 Пепе Кеплер Полузащитник
- 24 Paulo Victor III
- 20 Douglas X
- 27 Thonny Anderson
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 29.08.2018 Атлетико Насьональ 1:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Насьональ КЛ
- 04.08.2018 Уракан 0:2 Атлетико Тукуман К
- 22.07.2018 Атлетико Тукуман 1:0 Тристан Суарес К
- 18.05.2018 Либертад 0:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Олимпо С
- 03.05.2018 Атлетико Тукуман 1:0 Пеньяроль КЛ
- 29.04.2018 Уракан 3:2 Атлетико Тукуман С
- 26.04.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Стронгест КЛ
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 19.04.2018 Стронгест 1:2 Атлетико Тукуман КЛ
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
Гремио (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
- 22.07.2018 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.07.2018 Коринтианс 2:1 Гремио ТМК
- 14.06.2018 Спорт Ресифи 0:0 Гремио СA
- 10.06.2018 Гремио 1:0 Америка Минейро СA
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортез Бруно получил желтую карточку от судьи
85'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.
80'
Гремио делает замену. Луан уходит с поля, а Дос Сантос Дуглас выходит на его замену.
77'
Гремио делает замену. Alisson уходит с поля, а Пепе Кеплер выходит на его замену.
74'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Матос Мауро выходит на его замену.
70'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Thaciano выходит на его замену.
66'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
40'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
40'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
7'
Атлетико Тукуман делает замену. Рикардо Ноир уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
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Судья начинает матч
Первый тайм
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