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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Уотфорд
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Уотфорд

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм
95.1% (39)
Ничья:
4.9% (2)
Уотфорд
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
36.6% (15)
Тоттенхэм:
29.3% (12)
Тоттенхэм:
17.1% (7)
Тоттенхэм:
4.9% (2)
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