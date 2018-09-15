Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Уотфорд

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Стадион: МК
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
Уотфорд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.08.2018 Рединг 0:2 Уотфорд КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.08.2018 Бёрнли 1:3 Уотфорд ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Брентфорд 1:2 Уотфорд ТМК
- 27.07.2018 Стивенэйдж 0:1 Уотфорд ТМК
- 21.07.2018 Фортуна 1:3 Уотфорд ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 05.05.2018 Уотфорд 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.04.2018 Хаддерсфилд Таун 1:0 Уотфорд ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Уотфорд Премьер-лига
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.02.2016 Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Премьер-лига
- 28.12.2015 Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 27.01.2012 Уотфорд 0:1 Тоттенхэм Кубок
- 03.12.2008 Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - УотфордДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм
95.1% (39)
Ничья:
4.9% (2)
Уотфорд
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
36.6% (15)
2:1 Тоттенхэм:
29.3% (12)
1:0 Тоттенхэм:
17.1% (7)
3:0 Тоттенхэм:
4.9% (2)
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