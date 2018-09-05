Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брентфорд

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
Брентфорд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.09.2018 Дерби 3:1 Брентфорд Ч
- 18.09.2018 Ипсвич 1:1 Брентфорд Ч
- 15.09.2018 Брентфорд 2:0 Уиган Ч
- 01.09.2018 Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 28.08.2018 Брентфорд 1:0 Челтенем КЛ
- 25.08.2018 Блэкберн 1:0 Брентфорд Ч
- 22.08.2018 Астон Вилла 2:2 Брентфорд Ч
- 19.08.2018 Брентфорд 2:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 14.08.2018 Саутенд 2:4 Брентфорд КЛ
- 11.08.2018 Сток Сити 1:1 Брентфорд Ч
- 04.08.2018 Брентфорд 5:1 Ротерхэм Ч
- 28.07.2018 Брентфорд 1:2 Уотфорд ТМК
- 21.07.2018 Шрусбери Таун 2:3 Брентфорд ТМК
- 17.07.2018 Уиком 0:1 Брентфорд ТМК
- 14.07.2018 Карлсруэ 2:1 Брентфорд ТМК
- 06.07.2018 Борэм Вуд 1:2 Брентфорд ТМК
- 06.05.2018 Брентфорд 1:1 Халл Сити Ч
- 28.04.2018 Барнсли 2:0 Брентфорд Ч
- 21.04.2018 Брентфорд 2:1 КПР Ч
- 14.04.2018 Фулхэм 1:1 Брентфорд Ч
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - БрентфордДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд
Арсенал
90.5% (38)
Ничья:
2.4% (1)
Брентфорд
7.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
40.5% (17)
3:0 Арсенал:
23.8% (10)
3:1 Арсенал:
9.5% (4)
1:0 Арсенал:
4.8% (2)
2:1 Арсенал:
4.8% (2)
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