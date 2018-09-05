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Брентфорд
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брентфорд

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 19 минут.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Брентфорд
Арсенал
90.5% (38)
Ничья:
2.4% (1)
Брентфорд
7.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
40.5% (17)
Арсенал:
23.8% (10)
Арсенал:
9.5% (4)
Арсенал:
4.8% (2)
Арсенал:
4.8% (2)
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