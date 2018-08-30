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Оксфорд Юнайтед
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити
Оксфорд Юнайтед
23.5% (4)
Ничья:
5.9% (1)
Манчестер Сити
70.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
23.5% (4)
Манчестер Сити:
17.6% (3)
Оксфорд Юнайтед:
11.8% (2)
Манчестер Сити:
11.8% (2)
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