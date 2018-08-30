Текстовая онлайн трансляция матча Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кассам
Предыдущие игры
Оксфорд Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.09.2018 Оксфорд Юнайтед 1:2 Уолсолл ПЛ
- 15.09.2018 Уиком 0:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 09.09.2018 Оксфорд Юнайтед 1:2 Ковентри ПЛ
- 04.09.2018 Оксфорд Юнайтед 3:0 Академия Фулхэма ТФЛЮ
- 01.09.2018 Сандерленд 1:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 28.08.2018 Ньюпорт 0:3 Оксфорд Юнайтед КЛ
- 25.08.2018 Оксфорд Юнайтед 3:1 Бёртон ПЛ
- 21.08.2018 Оксфорд Юнайтед 2:3 Аккрингтон ПЛ
- 18.08.2018 Портсмут 4:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 14.08.2018 Оксфорд Юнайтед 2:0 Ковентри КЛ
- 11.08.2018 Оксфорд Юнайтед 0:2 Флитвуд Таун ПЛ
- 04.08.2018 Барнсли 4:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 24.07.2018 Оксфорд Юнайтед 4:3 Лидс ТМК
- 21.07.2018 Оксфорд Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас ТМК
- 05.05.2018 Блэкберн 2:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 28.04.2018 Оксфорд Юнайтед 2:1 Рочдейл ПЛ
- 21.04.2018 Донкастер 0:1 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 17.04.2018 Уиган 1:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 14.04.2018 Оксфорд Юнайтед 2:0 Саутенд ПЛ
- 10.04.2018 Оксфорд Юнайтед 0:1 Флитвуд Таун ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.05.2018 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
-
Текстовая онлайн трансляция матча Оксфорд Юнайтед - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 19 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити
Оксфорд Юнайтед
23.5% (4)
Ничья:
5.9% (1)
Манчестер Сити
70.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Манчестер Сити:
23.5% (4)
0:4 Манчестер Сити:
17.6% (3)
2:1 Оксфорд Юнайтед:
11.8% (2)
0:2 Манчестер Сити:
11.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация