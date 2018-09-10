  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Кубок лиги
Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Челси
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 18 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Ливерпуль
76.2% (32)
Ничья:
7.1% (3)
Челси
16.7% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
50% (21)
Челси:
14.3% (6)
Ливерпуль:
9.5% (4)
Ливерпуль:
9.5% (4)
Ничья:
7.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация