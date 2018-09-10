Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
- 10.07.2018 Транмер 2:3 Ливерпуль ТМК
- 07.07.2018 Честер 0:7 Ливерпуль ТМК
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
Челси (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.01.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.07.2016 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 11.05.2016 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.10.2015 Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.05.2015 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.01.2015 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 20.01.2015 Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги
- 08.11.2014 Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
- 27.04.2014 Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига
- 29.12.2013 Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.04.2013 Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
- 11.11.2012 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.05.2012 Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига
- 05.05.2012 Челси 2:1 Ливерпуль Кубок
- 29.11.2011 Челси 0:2 Ливерпуль Кубок Carling
- 20.11.2011 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.02.2011 Челси 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 18 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Ливерпуль
76.2% (32)
Ничья:
7.1% (3)
Челси
16.7% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
50% (21)
1:2 Челси:
14.3% (6)
1:0 Ливерпуль:
9.5% (4)
2:0 Ливерпуль:
9.5% (4)
1:1 Ничья:
7.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация