Стадион: Балаидос Зрители: 14330
20' Желтая карточкаБруно Гонсалес
1:0
33' ГолМакси Гомес
1:1
78' ГолМата Хайме
82' Желтая карточкаПортильо Франсиско
82' Желтая карточкаАспас Яго
90' Желтая карточкаМальо Уго
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
93'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
93'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
93'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
92'
92'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Роберт Ибаньес мяч отрикошетил от ворот
91'
Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
91'
Мальо Уго из команды Сельта играет слишком грубо. Роберт Ибаньес оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
89'
89'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Бергара Маркель
88'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
88'
88'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой справа.
87'
Судья сигнализирует, что Роберт Ибаньес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
86'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Должен был быть гол! Роберт Ибаньес имел отличный шанс, но Серхио Альварес II не дал голу состоятся!
86'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
85'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Дьене Даконам из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Макси Гомес заработал фол
84'
Мата Хайме наказан за толчок Кабраль Густаво
83'
83'
Браис Мендес наказан за толчок Дьедью Амат
83'
83'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Портильо Франсиско - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
82'
Портильо Франсиско из команды Хетафе играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
82'
81'
81'
Тактическая замена. Ронкалья Факундо уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
80'
Судья свистит. Антунеш Виторину атаковал сзади соперника. Это Аспас Яго заработал своей команде штрафной
80'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
78'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
78'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
77'
77'
Тактическая замена. Mathias Jensen уходит с поля и его заменяет Араухо Нестор
76'
Макси Гомес наказан за толчок Дамиан Суарес
76'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Роберт Ибаньес
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
75'
75'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
74'
Дьене Даконам из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
74'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
73'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Алонсо Хуниор из команды Сельта.
72'
72'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
69'
Шанс! Mathias Jensen из команды Сельта пробил головой, но мимо
69'
69'
69'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
68'
68'
67'
66'
66'
66'
66'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Мата Хайме
66'
Отличный пас сделал Йокушлу Окай из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
Сельта имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
64'
Дьедью Амат из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
62'
62'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
62'
62'
Игра в одни ворота сейчас. Хетафе доминирует и владеет мячом
61'
61'
61'
61'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Назначен штрафной. Пострадал Портильо Франсиско, его свалил Лоботка Станислав.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Судья сигнализирует, что Алонсо Хуниор из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
59'
59'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Йокушлу Окай
58'
58'
57'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
57'
Пейнадо Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
56'
56'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
55'
55'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
54'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Судья свистит. Ронкалья Факундо атаковал сзади соперника. Это Видаль Молина заработал своей команде штрафной
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 14330 болельщиков
53'
52'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
52'
52'
52'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
51'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Макси Гомес наказан за толчок Максимович Неманья
50'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mathias Jensen из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Кабраль Густаво из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
47'
47'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
47'
Аспас Яго наказан за толчок Дамиан Суарес
46'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
46'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
44'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
44'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Mathias Jensen из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
42'
42'
42'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
41'
41'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
40'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Хорошую попытку сделал Анхель Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
38'
Шанс! Дьене Даконам из команды Хетафе пробил головой, но мимо
38'
38'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
37'
37'
Видаль Молина наказан за толчок Mathias Jensen
36'
36'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бруно Гонсалес
36'
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Видаль Молина упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
33'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Макси Гомес Сельта забивает ударом головой
33'
Мальо Уго делает длинную передачу вперед
33'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
33'
32'
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
30'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Сельта имеет хороший шанс забить.
29'
28'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
28'
27'
27'
26'
26'
26'
Mathias Jensen из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
Лоботка Станислав наказан за толчок Дамиан Суарес
22'
Бруно Гонсалес задерживает мяч рукой
22'
Дьене Даконам из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Бруно Гонсалес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Назначен штрафной. Пострадал Макси Гомес, его свалил Бруно Гонсалес.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
19'
Хетафе начинает контратаку
19'
Портильо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ронкалья Факундо из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
19'
Mathias Jensen из команды Сельта подал угловой справа.
19'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
18'
17'
17'
16'
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
14'
Алонсо Хуниор делает длинную передачу вперед
14'
14'
13'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Видаль Молина
12'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Дьедью Амат должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
12'
Антунеш Виторину делает длинную передачу вперед
11'
Хетафе начинает контратаку
11'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
11'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
9'
9'
8'
8'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
8'
Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Антунеш Виторину из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
6'
6'
5'
Безумный фол. Арамбарри Мауро грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
4'
Кабраль Густаво из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
4'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
3'
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Хетафе
Сельта
86.3% (157)
Ничья:
11.5% (21)
Хетафе
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
44% (80)
1:0 Сельта:
25.3% (46)
2:0 Сельта:
10.4% (19)
1:1 Ничья:
8.2% (15)
0:0 Ничья:
1.6% (3)
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