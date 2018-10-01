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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 14330
Сельта
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
20' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
1:0
33' Гол
Макси Гомес
1:1
78' Гол
Мата Хайме
82' Желтая карточка
Портильо Франсиско
82' Желтая карточка
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
93'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
93'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
Угловой
93'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
92'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Роберт Ибаньес мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
91'
Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
91'
Мальо Уго из команды Сельта играет слишком грубо. Роберт Ибаньес оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
90'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Удар от ворот произведет Хетафе
89'
Сельта контролирует мяч.
89'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Бергара Маркель
88'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Сория Давид держит все под контролем
88'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой справа.
87'
Мальо Уго из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Роберт Ибаньес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
86'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
86'
Должен был быть гол! Роберт Ибаньес имел отличный шанс, но Серхио Альварес II не дал голу состоятся!
86'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Удар от ворот произведет Хетафе
85'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Дьене Даконам из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Макси Гомес заработал фол
Фол, нарушение
84'
Мата Хайме наказан за толчок Кабраль Густаво
83'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Браис Мендес наказан за толчок Дьедью Амат
83'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
82'
Портильо Франсиско - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
82'
Портильо Франсиско из команды Хетафе играет слишком грубо. Аспас Яго оказался на газоне.
82'
Сельта начинает контратаку
81'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Ронкалья Факундо уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Антунеш Виторину атаковал сзади соперника. Это Аспас Яго заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Удар от ворот произведет Хетафе
78'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
78'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
77'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Mathias Jensen уходит с поля и его заменяет Араухо Нестор
Фол, нарушение
76'
Макси Гомес наказан за толчок Дамиан Суарес
76'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Роберт Ибаньес
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
74'
Дьене Даконам из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
74'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
73'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Алонсо Хуниор из команды Сельта.
72'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
71'
Сельта контролирует мяч.
71'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Удар от ворот произведет Хетафе
69'
Шанс! Mathias Jensen из команды Сельта пробил головой, но мимо
69'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
69'
Сельта начинает контратаку
69'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
69'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
68'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
68'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
67'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Хетафе
66'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Мата Хайме
66'
Отличный пас сделал Йокушлу Окай из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
Сельта имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Хетафе контролирует мяч.
64'
Дьедью Амат из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Сельта контролирует мяч.
62'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
62'
Сельта начинает контратаку
62'
Игра в одни ворота сейчас. Хетафе доминирует и владеет мячом
61'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Сельта
61'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Назначен штрафной. Пострадал Портильо Франсиско, его свалил Лоботка Станислав.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Алонсо Хуниор из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
59'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Йокушлу Окай
58'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
57'
Пейнадо Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Хетафе
56'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
55'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
54'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
54'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Ронкалья Факундо атаковал сзади соперника. Это Видаль Молина заработал своей команде штрафной
53'
Хетафе контролирует мяч.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 14330 болельщиков
53'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
52'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
52'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Сельта
52'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
51'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
51'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Хетафе контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
50'
Макси Гомес наказан за толчок Максимович Неманья
50'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mathias Jensen из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
49'
Хетафе контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Хетафе
49'
Кабраль Густаво из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мальо Уго
47'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
Фол, нарушение
47'
Аспас Яго наказан за толчок Дамиан Суарес
46'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
46'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Сельта контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Удар от ворот произведет Сельта
44'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
44'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Хетафе
44'
Mathias Jensen из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Сельта контролирует мяч.
Офсайд
42'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Удар от ворот произведет Хетафе
40'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Хорошую попытку сделал Анхель Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Удар от ворот произведет Сельта
38'
Шанс! Дьене Даконам из команды Хетафе пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
38'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
37'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Видаль Молина наказан за толчок Mathias Jensen
36'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бруно Гонсалес
36'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
ПЕРЕКЛАДИНА! Видаль Молина упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
35'
Хетафе контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
33'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Макси Гомес Сельта забивает ударом головой
33'
Мальо Уго делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
33'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Сельта
30'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
30'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Сельта имеет хороший шанс забить.
29'
Сельта контролирует мяч.
Офсайд
28'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
28'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Хетафе контролирует мяч.
27'
Сельта контролирует мяч.
26'
Сельта контролирует мяч.
26'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Mathias Jensen из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
25'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
24'
Хетафе контролирует мяч.
24'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
23'
Лоботка Станислав наказан за толчок Дамиан Суарес
Фол, нарушение
22'
Бруно Гонсалес задерживает мяч рукой
Угловой
22'
Дьене Даконам из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
20'
Бруно Гонсалес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Макси Гомес, его свалил Бруно Гонсалес.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
19'
Хетафе начинает контратаку
19'
Портильо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ронкалья Факундо из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
19'
Mathias Jensen из команды Сельта подал угловой справа.
19'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Хетафе контролирует мяч.
18'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
Сельта контролирует мяч.
17'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
15'
Анхель Луис задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Удар от ворот произведет Хетафе
14'
Алонсо Хуниор делает длинную передачу вперед
14'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Видаль Молина
12'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Сельта
12'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Дьедью Амат должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
12'
Антунеш Виторину делает длинную передачу вперед
11'
Хетафе начинает контратаку
11'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
11'
Бруно Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Хетафе контролирует мяч.
10'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
9'
Сельта контролирует мяч.
8'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
8'
Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сельта контролирует мяч.
7'
Антунеш Виторину из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
6'
Хетафе контролирует мяч.
6'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Арамбарри Мауро грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
5'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Удар от ворот произведет Хетафе
4'
Кабраль Густаво из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
4'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
3'
Удар от ворот произведет Сельта
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Сельта контролирует мяч.
2'
Хетафе контролирует мяч.
2'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Хетафе
Сельта
86.3% (157)
Ничья:
11.5% (21)
Хетафе
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
44% (80)
Сельта:
25.3% (46)
Сельта:
10.4% (19)
Ничья:
8.2% (15)
Ничья:
1.6% (3)
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