Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Тоттенхэм

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|2.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Тоттенхэм
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Тоттенхэм
Интер Милан
19.4% (13)
Ничья:
38.8% (26)
Тоттенхэм
41.8% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (21)
1:2 Тоттенхэм:
19.4% (13)
2:1 Интер Милан:
14.9% (10)
0:1 Тоттенхэм:
7.5% (5)
2:2 Ничья:
7.5% (5)
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