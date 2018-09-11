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Стадион:
Интер Милан
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Тоттенхэм
Интер Милан
19.4% (13)
Ничья:
38.8% (26)
Тоттенхэм
41.8% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.3% (21)
Тоттенхэм:
19.4% (13)
Интер Милан:
14.9% (10)
Тоттенхэм:
7.5% (5)
Ничья:
7.5% (5)
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