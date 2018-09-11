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Стадион:
Барселона
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ПСВ

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Барселона - ПСВ
Барселона
92.8% (64)
Ничья:
1.4% (1)
ПСВ
5.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
33.3% (23)
Барселона:
21.7% (15)
Барселона:
17.4% (12)
Барселона:
4.3% (3)
Барселона:
4.3% (3)
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