Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ПСВ

Стадион: Камп Ноу
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ПСВДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Барселона - ПСВ
Барселона
92.8% (64)
Ничья:
1.4% (1)
ПСВ
5.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
33.3% (23)
3:0 Барселона:
21.7% (15)
3:1 Барселона:
17.4% (12)
1:0 Барселона:
4.3% (3)
4:0 Барселона:
4.3% (3)
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