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Стадион:
Монако
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
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:
Прогнозы на матч Монако - Атлетико М
Монако
18.8% (13)
Ничья:
36.2% (25)
Атлетико М
44.9% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.4% (21)
Атлетико М:
26.1% (18)
Монако:
14.5% (10)
Атлетико М:
11.6% (8)
Ничья:
4.3% (3)
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