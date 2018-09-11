Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Локомотив Москва

Стадион: Тюрк Телеком Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Локомотив МоскваДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Галатасарай - Локомотив Москва
Галатасарай
60% (42)
Ничья:
32.9% (23)
Локомотив Москва
7.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Галатасарай:
28.6% (20)
1:1 Ничья:
25.7% (18)
1:0 Галатасарай:
15.7% (11)
2:0 Галатасарай:
12.9% (9)
1:2 Локомотив Москва:
2.9% (2)
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