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Стадион:
Галатасарай
 
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Локомотив Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Локомотив Москва

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Галатасарай - Локомотив Москва
Галатасарай
60% (42)
Ничья:
32.9% (23)
Локомотив Москва
7.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Галатасарай:
28.6% (20)
Ничья:
25.7% (18)
Галатасарай:
15.7% (11)
Галатасарай:
12.9% (9)
Локомотив Москва:
2.9% (2)
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