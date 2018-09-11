Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Боруссия Д

Стадион: Ян Брейдель
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Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Брюгге - Боруссия Д
Брюгге
5.9% (4)
Ничья:
19.1% (13)
Боруссия Д
75% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
41.2% (28)
0:1 Боруссия Д:
14.7% (10)
1:1 Ничья:
11.8% (8)
0:2 Боруссия Д:
10.3% (7)
1:3 Боруссия Д:
4.4% (3)
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