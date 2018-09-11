Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ПСЖ

Стадион: Энфилд
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ПСЖДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - ПСЖ
Ливерпуль
56.8% (42)
Ничья:
27% (20)
ПСЖ
16.2% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
29.7% (22)
1:1 Ничья:
14.9% (11)
2:2 Ничья:
9.5% (7)
3:1 Ливерпуль:
8.1% (6)
3:2 Ливерпуль:
5.4% (4)
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