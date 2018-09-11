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Стадион:
Шальке 04
 
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Порту
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Порту

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Порту
Шальке 04
56.7% (38)
Ничья:
29.9% (20)
Порту
13.4% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
37.3% (25)
Ничья:
23.9% (16)
Шальке 04:
9% (6)
Шальке 04:
6% (4)
Порту:
4.5% (3)
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