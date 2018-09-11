Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Порту

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Стадион: Фелтинс-Арена
Предыдущие игры
Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.09.2018 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Б
- 02.09.2018 Шальке 04 0:2 Герта Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.08.2018 Швайнфурт 0:2 Шальке 04 К
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Шальке 04 1:0 Анже ТМК
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 21.07.2018 Шварц-Вайсс Эссен 0:1 Шальке 04 ТМК
- 11.07.2018 Хэбей Форчун 1:3 Шальке 04 ТМК
- 05.07.2018 Шальке 04 3:3 Саутгемптон ТМК
- 12.05.2018 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 05.05.2018 Аугсбург 1:2 Шальке 04 Б
- 28.04.2018 Шальке 04 1:1 Боруссия М Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 18.04.2018 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр К
- 15.04.2018 Шальке 04 2:0 Боруссия Д Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Шальке 04 2:0 Фрайбург Б
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 09.03.2018 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
Порту (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 02.04.2018 Белененсеш 2:0 Порту ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 11.03.2018 Пасуш де Феррейра 1:0 Порту ПЛ
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - ПортуДо начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Порту
Шальке 04
56.7% (38)
Ничья:
29.9% (20)
Порту
13.4% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
37.3% (25)
1:1 Ничья:
23.9% (16)
1:0 Шальке 04:
9% (6)
2:0 Шальке 04:
6% (4)
1:2 Порту:
4.5% (3)
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