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Стадион:
Шахтёр Донецк
 
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Хоффенхайм
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Хоффенхайм

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Хоффенхайм
Шахтёр Донецк
83.6% (61)
Ничья:
9.6% (7)
Хоффенхайм
6.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
42.5% (31)
Шахтёр Донецк:
17.8% (13)
Шахтёр Донецк:
15.1% (11)
Ничья:
6.8% (5)
Шахтёр Донецк:
2.7% (2)
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