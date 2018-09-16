Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Хоффенхайм

Стадион: Металлист
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - ХоффенхаймДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Хоффенхайм
Шахтёр Донецк
83.6% (61)
Ничья:
9.6% (7)
Хоффенхайм
6.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шахтёр Донецк:
42.5% (31)
2:0 Шахтёр Донецк:
17.8% (13)
1:0 Шахтёр Донецк:
15.1% (11)
1:1 Ничья:
6.8% (5)
3:0 Шахтёр Донецк:
2.7% (2)
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