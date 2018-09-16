Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - АЕК

Стадион: Йохан Кройф Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - АЕКДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч Аякс - АЕК
Аякс
94.4% (67)
Ничья:
5.6% (4)
АЕК
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аякс:
43.7% (31)
2:1 Аякс:
23.9% (17)
1:0 Аякс:
14.1% (10)
3:0 Аякс:
4.2% (3)
3:1 Аякс:
4.2% (3)
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