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Стадион:
Аякс
 
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АЕК
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Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - АЕК

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч Аякс - АЕК
Аякс
94.4% (67)
Ничья:
5.6% (4)
АЕК
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
43.7% (31)
Аякс:
23.9% (17)
Аякс:
14.1% (10)
Аякс:
4.2% (3)
Аякс:
4.2% (3)
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