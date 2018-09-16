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Стадион:
Янг Бойз
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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:
Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
9.7% (7)
Ничья:
6.9% (5)
Манчестер Юнайтед
83.3% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
44.4% (32)
Манчестер Юнайтед:
16.7% (12)
Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
Ничья:
4.2% (3)
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