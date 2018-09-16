Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

Стадион: Стад де Суиз
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Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
9.7% (7)
Ничья:
6.9% (5)
Манчестер Юнайтед
83.3% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
44.4% (32)
0:2 Манчестер Юнайтед:
16.7% (12)
1:3 Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
1:1 Ничья:
4.2% (3)
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