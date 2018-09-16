Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Рома

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
Рома (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома Кубок чемпионов
- 08.03.2016 Реал Мадрид 2:0 Рома Лига чемпионов
- 17.02.2016 Рома 0:2 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 18.07.2015 Реал Мадрид 0:0 Рома Международный кубок чемпионов
- 30.07.2014 Рома 1:0 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов
- 05.03.2008 Реал Мадрид 1:2 Рома Лига чемпионов
- 19.02.2008 Рома 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - РомаДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Рома
Реал Мадрид
88.6% (62)
Ничья:
4.3% (3)
Рома
7.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
32.9% (23)
2:0 Реал Мадрид:
24.3% (17)
3:1 Реал Мадрид:
11.4% (8)
1:0 Реал Мадрид:
5.7% (4)
1:1 Ничья:
4.3% (3)
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