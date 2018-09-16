  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа G
Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Рома
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Рома

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Рома
Реал Мадрид
88.6% (62)
Ничья:
4.3% (3)
Рома
7.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
32.9% (23)
Реал Мадрид:
24.3% (17)
Реал Мадрид:
11.4% (8)
Реал Мадрид:
5.7% (4)
Ничья:
4.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация