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Валенсия
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Ювентус

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Валенсия - Ювентус
Валенсия
8.6% (6)
Ничья:
31.4% (22)
Ювентус
60% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
31.4% (22)
Ничья:
27.1% (19)
Ювентус:
12.9% (9)
Ювентус:
7.1% (5)
Валенсия:
5.7% (4)
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