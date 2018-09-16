Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Ювентус

Стадион: Месталья
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Валенсия - Ювентус
Валенсия
8.6% (6)
Ничья:
31.4% (22)
Ювентус
60% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
31.4% (22)
1:1 Ничья:
27.1% (19)
0:1 Ювентус:
12.9% (9)
0:2 Ювентус:
7.1% (5)
1:0 Валенсия:
5.7% (4)
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