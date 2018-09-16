Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лион

Стадион: Этихад Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - ЛионДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лион
Манчестер Сити
97.2% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Лион
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Сити:
29.6% (21)
3:1 Манчестер Сити:
22.5% (16)
2:1 Манчестер Сити:
18.3% (13)
3:0 Манчестер Сити:
11.3% (8)
1:0 Манчестер Сити:
9.9% (7)
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