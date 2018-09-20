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1:0
Второй тайм: 82'
1:0
36' ГолСарате Мауро
56' Желтая карточкаОлаза Лукас
75' Красная карточкаДеде
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36'
1:0
56'
75'
Состав команд
Бока Хуниорс
- Основной состав
- 31 Андрада Эстебан Вратарь
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 21 Искиэрдос Карлос Защитник
- 20 Олаза Лукас Защитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 29 Хара Леонардо
- Запасные игроки
- 12 Росси Агустин Вратарь
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Нападающий
Крузейро
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- 3 Лео Ренан
- 8 Энрике Лима
- 16 Lucas Silva IV
- 18 Rafinha XVII
- 26 Деде
- Запасные игроки
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 25 Marcelo Hermes Полузащитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 27 Manoel Ribeiro II
- 20 Bruno Silva II
- 12 Рафаэл Пирес
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
Крузейро (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.07.2018 Крузейро 3:1 Америка Минейро СA
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 12.07.2018 Коринтианс 2:2 Крузейро ТМК
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
77'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Деде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
62'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
56'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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