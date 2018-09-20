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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/4 финала
Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 82'
Крузейро
0'
1:0
36' Гол
Сарате Мауро
56' Желтая карточка
Олаза Лукас
75' Красная карточка
Деде
82'
Второй тайм
77'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Деде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
62'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Вилья Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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