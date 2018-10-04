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Палмейрас
1:0
Второй тайм: 49'
Коло-Коло
0'
28' Желтая карточка
Matias Zaldivia
1:0
37' Гол
Dudu X
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Matias Zaldivia получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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