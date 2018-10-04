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28' Желтая карточкаMatias Zaldivia
1:0
37' ГолDudu X
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28'
37'
1:0
Состав команд
Палмейрас
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 25 Antonio Carlos I
- 7 Dudu X
- 3 Эду Драсена
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 2 Роша Маркос Защитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 17 Jean III
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Коло-Коло
- Основной состав
- 1 Орион Агустин Вратарь
- 6 Инсаурральде Хуан Защитник
- 5 Julio Alberto Barroso Защитник
- 9 Павес Эстебан Защитник
- 4 Matias Zaldivia Защитник
- 16 Опасо Оскар Полузащитник
- 17 Gabriel Suazo Полузащитник
- 23 Claudio Baeza Полузащитник
- 8 Кармона Карлос Полузащитник
- 10 Вальдивиа Хорхе Нападающий
- 22 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brayan Cortes Вратарь
- 28 Фелипе Кампос Защитник
- 21 Bryan Vejar Защитник
- 11 Гонсало Фьерро Полузащитник
- 19 Пинарес Сесар Полузащитник
- 20 Вальдес Хайме Полузащитник
- 18 Ivan Morales
- Главный тренер: Pablo Guede
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
- 10.08.2018 Серро Портеньо 0:2 Палмейрас КЛ
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 29.07.2018 Палмейрас 3:0 Парана СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
Коло-Коло (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 30.09.2018 Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло П
- 23.09.2018 Коло-Коло 3:4 Антофагаста П
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 02.09.2018 Эвертон Кильота 4:2 Коло-Коло П
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 25.08.2018 Коло-Коло 1:0 Универсидад де Чили П
- 19.08.2018 Депортес Икике 2:1 Коло-Коло П
- 12.08.2018 Коло-Коло 3:2 Сан-Луис П
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 04.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Коло-Коло П
- 30.07.2018 Коло-Коло 2:0 Курико Юнидо П
- 21.07.2018 Унион Ла-Калера 1:2 Коло-Коло П
- 22.06.2018 Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе К
- 09.06.2018 Ньюбленсе 2:0 Коло-Коло К
- 29.05.2018 Коло-Коло 0:2 Унион Ла-Калера П
- 25.05.2018 Атлетико Насьональ 0:0 Коло-Коло КЛ
- 20.05.2018 Унион Эспаньола 3:2 Коло-Коло П
- 16.05.2018 Коло-Коло 2:0 Боливар КЛ
- 12.05.2018 Коло-Коло 0:0 Депортес Икике П
- 06.05.2018 Коло-Коло 3:1 Эвертон Кильота П
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коло-Коло: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас Кубок Либертадорес
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
37'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
28'
Matias Zaldivia получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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