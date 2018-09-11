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Стадион:
Рапид Вена
 
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Спартак Москва
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Прогнозы на матч Рапид Вена - Спартак Москва
Рапид Вена
20.7% (17)
Ничья:
39% (32)
Спартак Москва
40.2% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.4% (29)
Спартак Москва:
26.8% (22)
Рапид Вена:
11% (9)
Рапид Вена:
7.3% (6)
Спартак Москва:
6.1% (5)
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