Стадион: Альянц
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Текстовая онлайн трансляция матча Рапид Вена - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Рапид Вена - Спартак Москва
Рапид Вена
20.7% (17)
Ничья:
39% (32)
Спартак Москва
40.2% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.4% (29)
1:2 Спартак Москва:
26.8% (22)
2:1 Рапид Вена:
11% (9)
1:0 Рапид Вена:
7.3% (6)
0:1 Спартак Москва:
6.1% (5)
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