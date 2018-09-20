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  4. Лига Европы
  5. Группа I
Стадион:
Бешикташ
3:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
20' Желтая карточка
Медель Гари
37' Желтая карточка
Аскар Армин
1:0
51' Гол
Бабель Райан
2:0
69' Гол
Роко Энсо
3:0
82' Гол
Ленс Джермейн
90' Желтая карточка
Роко Энсо
3:1
90' Гол
Захариассен Кристоффер
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 забивает головой!
Угловой
94'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 подал угловой слева.
Желтая карточка
94'
Роко Энсо получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Ларсен Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
93'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ларсен Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
93'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
93'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Бешикташ контролирует мяч.
91'
Бешикташ контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
88'
Бешикташ контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
87'
Тактическая замена. Нильсен Матти уходит с поля и его заменяет Хеберг-Ветти Геуте
86'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Тактическая замена. Генюл Гёкхан уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
Офсайд
85'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
85'
Опасность! Эркин Джанер из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Бешикташ контролирует мяч.
82'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Ленс Джермейн изменил счет на табло!
82'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
82'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
81'
Тактическая замена. Мухаммед Рашад уходит с поля и его заменяет Ларсен Йорген
81'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Мухаммед Рашад нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
80'
Сарпсборг-08 контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
79'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
78'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
Офсайд
78'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
Фол, нарушение
77'
Мухаммед Рашад задерживает мяч рукой
76'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
75'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Мухаммед Рашад, и мяч снова в игре
75'
Опасность! Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
75'
Томассен Йоахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
74'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Бешикташ контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Бешикташ
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Тактическая замена. Хальворсен Уле Йорген уходит с поля и его заменяет Сингх Хармет
69'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Роко Энсо Бешикташ забивает ударом головой
69'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
Фол, нарушение
68'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Пепе Кеплер пострадал.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
67'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
66'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
66'
Ларин Кайл не смог попасть в створ ударом издали
65'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аскар Армин из команды Сарпсборг-08.
65'
Ларин Кайл из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
63'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
62'
Сарпсборг-08 контролирует мяч.
61'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
61'
Хорн Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
61'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
60'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
60'
Эркин Джанер делает длинную передачу вперед
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
59'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
57'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
56'
Ларин Кайл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Роко Энсо из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
56'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
56'
Томассен Йоахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
55'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
55'
Хейнтс Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Роко Энсо
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
53'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
53'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
51'
Ларин Кайл сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бабель Райан из команды команды Бешикташ.
51'
Ларин Кайл из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Тамм Йоонас пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Васютин Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Захариассен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
49'
Ларин Кайл из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Тёре Гёкхан уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорн Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Бешикташ
42'
Аскар Армин не смог попасть в створ ударом издали
42'
Отличные скиллы показывает Аскар Армин, обводя своих соперников
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
41'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Удар от ворот произведет Бешикташ
39'
ШАНС! Мухаммед Рашад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 идет с мячом вперед на обострение...
39'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
38'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
37'
Захариассен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Амин Аскар из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Тёре Гёкхан пострадал.
35'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
33'
Удар от ворот произведет Бешикташ
33'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Васютин Александр делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ляич Адем из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
32'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
29'
Ларин Кайл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
29'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Бешикташ
27'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хейнтс Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Тёре Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мухаммед Рашад
26'
Йорген Хорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой слева.
26'
Амин Аскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
25'
Йорген Хорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
25'
Бешикташ контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
24'
Ленс Джермейн не смог попасть в створ ударом издали
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
23'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Амин Аскар из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
23'
Сарпсборг-08 контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
22'
Бешикташ контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Бешикташ
21'
Амин Аскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
20'
Медель Гари получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Медель Гари из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Захариассен Кристоффер пострадал.
20'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
20'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
После дальнего удара, который нанес Амин Аскар мяч отбит вратарем
Офсайд
19'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
19'
Роко Энсо из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
18'
Бешикташ контролирует мяч.
17'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
16'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
16'
Тамм Йоонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
14'
Бешикташ контролирует мяч.
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 подал угловой справа.
11'
Хейнтс Тобиас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
10'
Отличные скиллы показывает Мухаммед Рашад, обводя своих соперников
10'
Васютин Александр взял и забрал мяч на выходе
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 в офсайде
9'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Матти Лунд Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
9'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Амин Аскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Сарпсборг-08
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Роко Энсо
5'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
3'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Матти Лунд Нильсен из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
2'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Ляич Адем из команды Бешикташ подал угловой справа.
1'
Тамм Йоонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сарпсборг-08 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08
Бешикташ
98.3% (177)
Ничья:
1.7% (3)
Сарпсборг-08
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Бешикташ:
53.9% (97)
Бешикташ:
15% (27)
Бешикташ:
8.3% (15)
Бешикташ:
8.3% (15)
Бешикташ:
6.7% (12)
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