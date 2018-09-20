Стадион: Водафон
3:1
Конец матча
20' Желтая карточкаМедель Гари
37' Желтая карточкаАскар Армин
1:0
51' ГолБабель Райан
2:0
69' ГолРоко Энсо
3:0
82' ГолЛенс Джермейн
90' Желтая карточкаРоко Энсо
3:1
90' ГолЗахариассен Кристоффер
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Г О О О О Л - Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 забивает головой!
94'
Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 подал угловой слева.
94'
Роко Энсо получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Ларсен Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
93'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ларсен Йорген из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
93'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
93'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
89'
88'
Судья сигнализирует, что Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
88'
87'
87'
Тактическая замена. Нильсен Матти уходит с поля и его заменяет Хеберг-Ветти Геуте
86'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Тактическая замена. Генюл Гёкхан уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
85'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
85'
Опасность! Эркин Джанер из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
82'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Ленс Джермейн изменил счет на табло!
82'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
82'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
81'
Тактическая замена. Мухаммед Рашад уходит с поля и его заменяет Ларсен Йорген
81'
81'
Мухаммед Рашад нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
79'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
78'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
78'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
78'
77'
Мухаммед Рашад задерживает мяч рукой
76'
76'
Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 делает пас партнеру.
75'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Мухаммед Рашад, и мяч снова в игре
75'
Опасность! Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
75'
Томассен Йоахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
74'
73'
73'
72'
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Тактическая замена. Хальворсен Уле Йорген уходит с поля и его заменяет Сингх Хармет
69'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
69'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
68'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Пепе Кеплер пострадал.
67'
Судья сигнализирует, что Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
67'
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
66'
66'
Ларин Кайл не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аскар Армин из команды Сарпсборг-08.
65'
Ларин Кайл из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
63'
63'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
62'
61'
61'
61'
61'
Хорн Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
61'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Эркин Джанер делает длинную передачу вперед
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
59'
58'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
57'
56'
Ларин Кайл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
56'
56'
56'
Томассен Йоахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
55'
Хейнтс Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Роко Энсо
53'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
53'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
53'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
51'
Ларин Кайл сделал результативную передачу.
51'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Бабель Райан из команды команды Бешикташ.
51'
Ларин Кайл из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
50'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Тамм Йоонас пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
50'
Васютин Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Захариассен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
49'
Ларин Кайл из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Тёре Гёкхан уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Хорн Йорген из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Ларин Кайл
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
44'
43'
42'
42'
Аскар Армин не смог попасть в створ ударом издали
42'
Отличные скиллы показывает Аскар Армин, обводя своих соперников
42'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Хальворсен Уле Йорген
41'
40'
40'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аскар Армин из команды Сарпсборг-08 отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
39'
ШАНС! Мухаммед Рашад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 идет с мячом вперед на обострение...
39'
39'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
38'
38'
38'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
37'
Захариассен Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
37'
Амин Аскар из команды Сарпсборг-08 опасно и грубо сыграл. Тёре Гёкхан пострадал.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Судья сигнализирует, что Нильсен Матти из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
33'
33'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Васютин Александр делает длинную передачу вперед
33'
Судья сигнализирует, что Ляич Адем из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Захариассен Кристоффер
32'
32'
30'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
29'
Ларин Кайл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
29'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
27'
27'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
27'
27'
Хейнтс Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Тёре Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мухаммед Рашад
26'
Йорген Хорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Амин Аскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
25'
25'
25'
Йорген Хорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
25'
24'
24'
Ленс Джермейн не смог попасть в створ ударом издали
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Амин Аскар из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Хейнтс Тобиас из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
22'
21'
21'
Амин Аскар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Медель Гари получил желтую карточку от судьи
20'
Медель Гари из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Захариассен Кристоффер пострадал.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
После дальнего удара, который нанес Амин Аскар мяч отбит вратарем
19'
18'
Судья сигнализирует, что Захариассен Кристоффер из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
18'
17'
16'
16'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
16'
Тамм Йоонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
14'
14'
14'
13'
Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
11'
Игрок из команды Сарпсборг-08 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томассен Йоахим из команды Сарпсборг-08 подал угловой справа.
11'
Хейнтс Тобиас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 делает навес прямо в штрафную.
10'
Отличные скиллы показывает Мухаммед Рашад, обводя своих соперников
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
9'
Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 в офсайде
9'
Мортенсен Патрик из команды Сарпсборг-08 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Матти Лунд Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
9'
8'
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Амин Аскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Мухаммед Рашад из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Роко Энсо
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Матти Лунд Нильсен из команды Сарпсборг-08 поставил подножку. Пострадал Медель Гари
2'
2'
1'
Тамм Йоонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сарпсборг-08 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08
Бешикташ
98.3% (177)
Ничья:
1.7% (3)
Сарпсборг-08
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бешикташ:
53.9% (97)
2:1 Бешикташ:
15% (27)
1:0 Бешикташ:
8.3% (15)
3:0 Бешикташ:
8.3% (15)
3:1 Бешикташ:
6.7% (12)
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