Стадион: Эстадио де ла Керамика
2:2
Конец матча
1:0
1' ГолБакка Карлос
17' Желтая карточкаГолдсон Коннор
1:1
67' ГолЭрфилд Скотт
2:1
69' ГолМорено Херард
72' Желтая карточкаЛьямбрич Мигель
2:2
76' ГолЛафферти Кайл
90' Желтая карточкаДорранс Грэм
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дорранс Грэм получил желтую карточку от судьи
85'
Глазго Рейнджерс делает замену. Баришич Борна уходит с поля, а Дорранс Грэм выходит на его замену.
79'
Вильярреал делает замену. Сансоне Никола уходит с поля, а Чуквезе Саму выходит на его замену.
77'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кандеяш Даниэл уходит с поля, а Маккрори Росс выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Лафферти Кайл бьет в цель!
72'
Miguel Llambrich получил желтую карточку от судьи
70'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кулибали Лассана уходит с поля, а Миддлтон Гленн выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Морено Херард бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Эрфилд Скотт бьет в цель!
67'
Вильярреал делает замену. Мори Рамиро уходит с поля, а Морено Херард выходит на его замену.
60'
Вильярреал делает замену. Экамби Карл Токо уходит с поля, а Тригерос Мануэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Голдсон Коннор получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Бакка Карлос бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Глазго Рейнджерс
Вильярреал
90.6% (163)
Ничья:
6.7% (12)
Глазго Рейнджерс
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
38.3% (69)
1:0 Вильярреал:
23.9% (43)
2:0 Вильярреал:
20.6% (37)
1:1 Ничья:
4.4% (8)
3:1 Вильярреал:
3.9% (7)
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