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Стадион:
Вильярреал
2:2
Конец матча
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
1' Гол
Бакка Карлос
17' Желтая карточка
Голдсон Коннор
1:1
67' Гол
Эрфилд Скотт
2:1
69' Гол
Морено Херард
72' Желтая карточка
Льямбрич Мигель
2:2
76' Гол
Лафферти Кайл
90' Желтая карточка
Дорранс Грэм
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Дорранс Грэм получил желтую карточку от судьи
85'
Глазго Рейнджерс делает замену. Баришич Борна уходит с поля, а Дорранс Грэм выходит на его замену.
79'
Вильярреал делает замену. Сансоне Никола уходит с поля, а Чуквезе Саму выходит на его замену.
77'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кандеяш Даниэл уходит с поля, а Маккрори Росс выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Лафферти Кайл бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Miguel Llambrich получил желтую карточку от судьи
70'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кулибали Лассана уходит с поля, а Миддлтон Гленн выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Морено Херард бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Эрфилд Скотт бьет в цель!
67'
Вильярреал делает замену. Мори Рамиро уходит с поля, а Морено Херард выходит на его замену.
60'
Вильярреал делает замену. Экамби Карл Токо уходит с поля, а Тригерос Мануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Голдсон Коннор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Бакка Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Глазго Рейнджерс
Вильярреал
90.6% (163)
Ничья:
6.7% (12)
Глазго Рейнджерс
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
38.3% (69)
Вильярреал:
23.9% (43)
Вильярреал:
20.6% (37)
Ничья:
4.4% (8)
Вильярреал:
3.9% (7)
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