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Стадион:
Лацио
2:1
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
14' Гол
Альберто Луис
21' Желтая карточка
Юсте Эктор
58' Желтая карточка
Бадель Милан
72' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
81' Желтая карточка
Лукас Лейва
2:0
84' Пенальти
Иммобиле Чиро
2:1
88' Гол
Зелая Эмилио
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!
Желтая карточка
81'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
73'
Лацио делает замену. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
69'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
61'
Лацио делает замену. Альберто Луис уходит с поля, а Иммобиле Чиро выходит на его замену.
61'
Лацио делает замену. Бадель Милан уходит с поля, а Лукас Лейва выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Бадель Милан получил желтую карточку от судьи
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Карайоль Мустафа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Кириаку Хараламбос уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Альберто Луис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Аполлон
Лацио
98.9% (175)
Ничья:
1.1% (2)
Аполлон
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
50.8% (90)
Лацио:
12.4% (22)
Лацио:
11.9% (21)
Лацио:
11.9% (21)
Лацио:
7.9% (14)
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