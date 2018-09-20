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Стадион: Олимпийский (Рим)
1:0
14' ГолАльберто Луис
21' Желтая карточкаЮсте Эктор
58' Желтая карточкаБадель Милан
72' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
81' Желтая карточкаЛукас Лейва
2:0
84' ПенальтиИммобиле Чиро
2:1
88' ГолЗелая Эмилио
|
14'
1:0
21'
58'
81'
84'
2:0
88'
2:1
Состав команд
25
Бадель
Милан
14
Дурмиси
Риза
83
Вале
Бруну
17
Педру
Жоау
44
Юсте
Эктор
30
Шембри
Андре
Лацио 3-5-2
- Основной состав
- 24 Прото Сильвио Вратарь
- 15 Баштуш Бартоломеу Защитник
- 33 Ачерби Франческо Защитник
- 22 Касерес Мартин Защитник
- 8 Баста Душан Полузащитник
- 96 Мурджа Алессандро Полузащитник
- 25 Бадель Милан Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 14 Дурмиси Риза Полузащитник
- 20 Кайседо Фелипе Нападающий
- 10 Альберто Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 13 Уоллас Оливейра Защитник
- 32 Катальди Данило Полузащитник
- 19 Лулич Сенад Полузащитник
- 6 Лукас Лейва Полузащитник
- 77 Марусич Адам Полузащитник
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- Главный тренер: Индзаги Симоне
Аполлон 4-2-3-1
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 25 Кириаку Хараламбос Полузащитник
- 30 Шембри Андре Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 20 Сума Ришар Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 19 Карайоль Мустафа Полузащитник
- 10 Маркович Саша Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 28.07.2018 Лацио 3:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 25.07.2018 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 18.07.2018 Ауронцо 0:20 Лацио ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Торино 0:1 Лацио СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 Удинезе 1:2 Лацио СA
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
Аполлон (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 Пафос 1:4 Аполлон К
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 18.04.2018 Аполлон 4:0 Пафос К
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
Последние игры между собой
Лацио
Аполлон
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Аполлон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
84'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!
81'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
73'
Лацио делает замену. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
72'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
69'
Аполлон делает замену. Перейра Факундо уходит с поля, а Зелая Эмилио выходит на его замену.
61'
Лацио делает замену. Альберто Луис уходит с поля, а Иммобиле Чиро выходит на его замену.
61'
Лацио делает замену. Бадель Милан уходит с поля, а Лукас Лейва выходит на его замену.
58'
Бадель Милан получил желтую карточку от судьи
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Карайоль Мустафа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Кириаку Хараламбос уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Альберто Луис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Аполлон
Лацио
98.9% (175)
Ничья:
1.1% (2)
Аполлон
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
50.8% (90)
2:1 Лацио:
12.4% (22)
1:0 Лацио:
11.9% (21)
3:0 Лацио:
11.9% (21)
3:1 Лацио:
7.9% (14)
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